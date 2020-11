Mãe pede indenização e demite babá que deu frango aos filhos vegetarianos

Um jantar com as crianças que destinava cuidados há dois anos fez com que uma babá de 19 anos fosse humilhada e demitida. Sem saber que eram vegetarianos, a profissional deu aos pequenos na hora da refeição nuggets de frangos.

Quando a mãe deles chegou, a babá ouviu gritos e viu a patroa arrancando o frango das crianças. A mulher demitiu a babá na hora sem pagar o salário que ela ainda precisava receber. Além disso, a patroa ainda cobrou uma indenização de 300 dólares, cerca de 1,6 mil reais.

Em um relato nas redes sociais, a babá contou que menino de nove anos e a garota de sete tinham se comportado bem, por isso ela resolveu proporcionar uma jantar com lanches de uma rede de fast food.

“Ela literalmente arrancou os nuggets de suas mãos e começou a gritar que sou horrível por permitir que seus filhos comam cadáveres e gritou com os filhos por comerem a carne”, disse a profissional.

Segundo a babá, a cobrança para arcar com os “danos emocionais”, como a patroa definiu, foi feita por mensagem de texto. Na mensagem, a mulher ameaça a profissional de processá-la caso o valor não fosse pago.

“Eu me recusei a pagar o dinheiro e disse que ela deveria ter me dito que era vegetariana. Eu teria feito questão de respeitar completamente a escolha da dieta de sua família. Uma vez que ela não me disse, não é minha culpa”, afirmou.

Como explicação a falta de informação, a patroa disse para a cuidadora de crianças que ela “não deveria simplesmente presumir que todo mundo come carne.”

Ainda na rede social, a jovem contou aos usuários que não pagaria a indenização e que estava protegida, já que seu pai e irmão são advogados.“Os pais têm responsabilidade de te informar sobre restrições na dieta, assim como ocorre se uma criança tem alergia a amendoim ou nozes. Mesmo que o vegetarianismo esteja crescendo globalmente, ninguém assume que você é vegetariana”, respondeu um internauta.

