Inspire-se com estas atividades simples e divertidas para crianças

Atualizado em 8 out 2021, 09h24 - Publicado em 8 out 2021, 10h00

Mesmo com a queda das restrições de circulação, nem todas as famílias já se sentem à vontade de levar os filhos nos passeios em que possa haver aglomeração de pessoas. Com as crianças sendo o grupo para o qual a vacina contra a Covid ainda não é aplicada, é natural que ainda haja receio em expor os pequenos neste Dia das Crianças.

Mas, isso impede a diversão e pode, aliás, ser um convite à criatividade se a vontade é fugir do óbvio e ficar longe de telas, seja da TV, do computador ou do smartphone. Vasculhamos o Pinterest e separamos algumas ideias de brincadeiras e atividades para entreter os pequenos em casa:

Faça da sua casa um playground

Nesta coletânea de vídeos, diversas atividades divertidas prometem fazer a alegria dos pequenos em casa. São ideias simples e que trabalham a lateralidade, a atenção e a confiança das crianças, além de gastar energia que a criançada têm de sobra.

Aprenda e ensine a fazer origami

Uma sugestão de opção para entreter crianças e, de quebra, aguçar a curiosidade para uma arte tradicional secular é origami . Neste tutorial, você aprende como fazer um sapo de papel

Faça massinha de modelar caseira

Esta receita de massinha de modelar caseira leva farinha de trigo, sal e anilina. É bem fácil de fazer, além de ser uma atividade que costuma fazer bastante sucesso com os pequenos. Você também pode ver mais tutoriais aqui

Monte uma horta com vasos de garrafa PET

Que tal uma mini horta divertida e ecológica? A ideia é ótima para quem tem um espacinho em casa, uma varanda ou um quintal.

Brinque com bolhas de sabão

Mais clássico do entretenimento infantil. A brincadeira faz bem para os pequenos o movimento do sopro fortalece os músculos da face e ajuda no processo de desenvolvimento da linguagem.

Dança em família

Uma sessão de dança em casa pode ser o ponto alto do dia para uma família. É só escolher um ritmo que agrade a todos e chacoalhar o esqueleto.