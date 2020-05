Como trabalhar de casa com as crianças?

View this post on Instagram

Estreamos essa semana um especial sobre a maternidade na quarentena. Vamos discutir em lives nas próximas semanas diferentes aspectos e desafios do momento. Começamos amanhã falando sobre home office. Dá para trabalhar de casa com as crianças? A cofundadora da consultoria Filhos no Currículo e mãe da Isabel e do João, Camila Antunes, conversa com a nossa redatora-chefe, Isabella D’Ercole, sobre esses dilemas presentes na vida de muitas mães durante a pandemia. A live será transmitida nesta quarta, 27, às 18h, aqui no nosso perfil do Instagram. Acesse: assineabril.com.br/liveclaudia 📷CLAUDIA #homeoffice #maternidadereal