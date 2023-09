Fernando de Noronha: tudo o que você precisa saber para curtir a ilha

Fernando de Noronha está na lista de viagens dos sonhos de milhões de pessoas (e não apenas brasileiros, visto que o local recebe turistas do mundo inteiro). Inclusive, o desejo não é injustificado: a ilha realmente é um paraíso tropical, repleto de praias belíssimas — das mais estruturadas até as mais desertas e selvagens —, pontos de mergulho com vida marinha diversificada e trilhas de tirar o fôlego — literalmente, já que algumas chegam a durar mais de sete horas.

Pensando nisso, preparamos um guia completo de viagem para Noronha, com dicas de hospedagem, alimentação, passeios, trilhas, praias e muito mais. Confira:

Quantos dias ficar em Fernando de Noronha?

A pergunta mais comum entre as pessoas é: quantos dias ficar em Noronha? Bom, isso irá depender da sua disponibilidade (tanto de tempo quanto de dinheiro). Contudo, uma semana é mais do que o suficiente para conhecer a maioria (senão todas) as praias do arquipélago, sem pressa.

Por ser uma região pequena (a menor rodovia do Brasil está situada em Noronha), é possível ir de uma ponta a outra da ilha em menos de 25 minutos (dependendo do meio de transporte, claro).

Melhor época para visitar Fernando de Noronha

Os melhores meses para viajar à Noronha são entre agosto e março, período em que a maré é mais calma, o tempo é ensolarado e quase não chove, facilitando a realização de trilhas. Março a julho tende a ser o período mais chuvoso, com mar turvo e menor visibilidade para mergulhos.

Ilha Tour: vale a pena fazer?

E falando em quantos dias ficar em Noronha, realizar o ‘Ilha Tour’, oferecido por inúmeras agências de turismo da região, é imprescindível para quaisquer turistas. Neste passeio, você passará pelas principais praias de Noronha, conhecendo pontos históricos e paisagens deslumbrantes, como o Morro dos Dois Irmãos, que é o cartão-postal de Noronha.

Aliás, por esse motivo, recomendamos contratar o ‘tour’ logo no primeiro dia de viagem. Assim, é possível visitar os locais mais relevantes e retornar àqueles que gostar mais nos dias seguintes. Essa é uma boa forma de montar um roteiro assertivo, sem perder tempo visitando praias e mirantes que não se encaixem em suas preferências.

Taxa de preservação ambiental

Agora, um lembrete importante: é necessário pagar uma taxa de preservação ambiental correspondente aos dias que você ficará na ilha (a tabela está disponível no portal oficial de Noronha). O valor é individual e deve ser pago por pessoa. Caso fique sete dias (por exemplo), deverá desembolsar R$ 590,76 por passageiro.

Ingresso ICMBIO

Além disso, para conseguir acessar algumas praias e trilhas específicas (como a ‘Praia do Sancho’, considerada a melhor do mundo), é necessário comprar um ingresso para o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, válido por dez dias, no valor de R$ 179,00. Estrangeiros desembolsam um preço maior (a partir de R$ 358,00 por pessoa).

A lista completa de atrações turísticas onde o ingresso é obrigatório está disponível no portal oficial do parque nacional.

Como se locomover

Para se locomover com facilidade na ilha, há algumas opções: transporte público (ônibus), aluguel de carro elétrico e bicicletas. Contudo, a forma mais requisitada (e charmosa) de circular por Noronha é o buggy, que custa, em média, R$ 350,00 por dia.

Melhores praias de Fernando de Noronha

Praia do Sancho

Um ranking do Trip Advisor classificou a Praia do Sancho como a melhor do mundo em 2023. E não é para menos: suas águas são cristalinas, em um tom azul-esverdeado magnífico. Basta mergulhar a poucos metros da faixa de areia para se surpreender com uma vasta vida marinha, que inclui tartarugas, polvos, moreias, tubarões-lixa (que não atacam os banhistas) e dezenas de espécies de peixes.

Único detalhe: tanto o período de entrada quanto de saída da praia são fiscalizados, sendo necessário respeitar os horários de subida e descida ao Sancho (que é realizado através de uma escada instalada entre rochas vulcânicas). Caso seja claustrofóbico, o acesso pode ser um pouco complicado (mas nada de outro mundo).

Cacimba do Padre

Outra praia indispensável é a Cacimba do Padre: diferente do Sancho, o local possui uma boa estrutura de quiosques e guarda-sóis. Caminhando poucos metros na faixa de areia, é possível acessar a Baía dos Porcos, piscina natural que também oferece uma grande riqueza marinha.

Praia da Conceição

Por último, a Praia da Conceição é a mais recomendada para quem deseja curtir um dia ensolarado, tomando um drinque debaixo do guarda-sol. O local possui bons quiosques e restaurantes deliciosos (como o Bar do Meio, famoso entre os visitantes da ilha), tornando a estadia prolongada extremamente agradável e prática.

Ainda próximo à Conceição (é possível ir a pé), encontra-se a Praia do Meio (sem estrutura ou guarda-sóis) e a Praia do Cachorro, que, apesar de agradável, acaba concentrando um número maior de pessoas, não sendo tão ideal para quem busca uma tarde mais calma e privativa.

Com exceção da Praia do Sancho e Baía dos Porcos, tanto a Conceição quanto a Cacimba do Padre podem ser visitadas sem o ingresso do Parque Marinho.

Melhores trilhas de Fernando de Noronha

Para realizar as melhores trilhas em Noronha é obrigatório ter o ingresso do Parque Marinho e contratar um guia (que pode realizar o passeio de forma individual ou em grupo).

Recomendamos duas experiências: a trilha longa do Atalaia (dura cerca de 4h30, proporciona vistas panorâmicas da ilha e passa por duas piscinas naturais) e a Trilha Morro São José (pode ser realizada tanto a nado quanto a pé).

Outra trilha bastante popular é a do Capim-Açú. Nela, o percurso dura, ao todo, mais de sete horas, sendo aconselhável um bom condicionamento físico e experiência prévia em trekking antes de embarcar na aventura.

Mergulho

Quem não possui o certificado de mergulho pode optar pelo Mergulho de Batismo, oferecido pelas agências de turismo da ilha. O valor sai, em média, de R$ 750,00 a R$ 850,00 por pessoa, o que inclui equipamento completo e um instrutor que o acompanhará durante toda a experiência. As fotos da experiência são pagas à parte.

Agora, caso você tenha o certificado de mergulho, os preços saem mais em conta (cerca de R$ 200,00 a menos), sendo possível mergulhar a profundidades maiores que 12 metros sem o auxílio de um instrutor.

Onde comer em Fernando de Noronha

Fragata Noronha

Com preços convidativos e gastronomia de alta qualidade, o Fragata oferece um ambiente extremamente aconchegante e acolhedor para refeições (com opções para uma ou duas pessoas). Os pratos, muito bem servidos, vão de frutos do mar à deliciosas massas.

Varanda

Com mesas indoor e outdoor, a vibe do Varanda é extremamente solar (assim como os seus pratos, que capturam toda a energia revigorante de Noronha). As opções também são variadas, com entradinhas que vão de um delicioso queijo coalho (que chega fumegante) aos risottos muito bem preparados. Não se esqueça de pedir a cocada com raspas de limão, que é uma das melhores sobremesas da ilha.

Bar do Meio

Localizado à beira-mar, entre as deslumbrantes Praias da Conceição e do Meio, este é o lugar ideal para relaxar vendo o azul do mar enquanto saboreia deliciosos coquetéis e petiscos. Com uma vista e um ambiente descontraído, o Bar do Meio é o refúgio perfeito para aproveitar a beleza natural única de Noronha.

Mirante do Boldró

O Mirante do Boldró em Fernando de Noronha proporciona uma das vistas mais deslumbrantes da ilha com uma infraestrutura de alto padrão. Aqui, conforto, gastronomia, eventos e música se unem em um ambiente único e acolhedor.

Onde se hospedar em Fernando de Noronha?

Pousada Zé Maria

Sem sombra de dúvidas, a Pousada Zé Maria é uma das melhores em Noronha. Com opções de bangalôs e apartamentos, o local conta com piscina com vista para o Morro do Pico, restaurante, academia e sauna. Caso esteja de buggy, a pousada oferece gratuitamente o serviço de higienização do veículo.

Vale lembrar que o estabelecimento recebe semanalmente o Festival Gastronômico Zé Maria, com pratos realizados a partir da horta hidropônica cultivada no local.

Pousada Maria Bonita

1/3 Área de lazer da Pousada Maria Bonita em Noronha. (Pousada Maria Bonita/Divulgação) 2/3 Piscina com vista da Pousada Maria Bonita. (Pousada Maria Bonita/Divulgação) 3/3 Piscina da Pousada Maria Bonita. (Pousada Maria Bonita/Divulgação)

É impossível não se encantar com a Pousada Maria Bonita, onde a arte com essência brasileira se funde com design, conforto e sofisticação. A pousada oferece uma experiência única, com quartos elegantemente decorados e uma piscina perfeita para momentos de refrescância e relaxamento.

Pousada Maria Flor

1/4 Vista em um dos quartos da pousada. (Pousada Maria Flor./Divulgação) 2/4 Área externa da Pousada Maria Flor. (Pousada Maria Flor/Divulgação) 3/4 Entrada imponente da Pousada Maria Flor. (Pousada Maria Flor/Divulgação) 4/4 Piscina da pousada Maria Flor. (Pousada Maria Flor/Divulgação)

Combinando conforto e luxo com práticas sustentáveis, a Pousada Maria Flor traz um ambiente moderno, oferecendo o equilíbrio ideal entre elegância e consciência ambiental. Lá, é possível aproveitar momentos relaxantes com o serviço de bar à beira da piscina, onde o conforto encontra a beleza natural de Noronha.

Pousada Lenda das Águas

Outra opção bastante acessível (mas não menos confortável) é a Pousada Lenda das Águas, que além de oferecer quartos super bem equipados (com televisão, frigobar, cofre, ar-condicionado e secador de cabelo), proporciona um delicioso café da manhã com buffet e opções a la carte. A localização também é bastante privilegiada, estando próxima aos principais restaurantes da ilha. Andando por cerca de vinte minutos, é possível chegar às praias do Cachorro, Meio e Conceição.

Passeios e experiências recomendadas

Love Noronha (festival anual)

A escassez de festas na ilha é extremamente compensada pelo Love Noronha, festival de arte e cultura LGBT que toma conta do arquipélago anualmente, desde 2012. Idealizado por Maria do Céu (batemos um papo com a empreendedora no início de agosto), o evento é uma ótima oportunidade para quem deseja se jogar na diversão e, de quebra, fazer parte de iniciativas sustentáveis e sociais que vêm potencializando o turismo na região.

Palestras no Projeto Tamar

Caso tenha um tempinho, não deixe de visitar a Fundação Projeto Tamar, que traz informações acerca das características biológicas das tartarugas marinhas, principais ameaças à vida desses animais, seu ciclo de vida, ações de proteção e pesquisa desenvolvidas, além de palestras que abordam sustentabilidade e natureza de forma geral.

Ponta da Air France

Quem ama história vai adorar a Ponta da Air France, localizado na divisa do Mar de Dentro com o Mar de Fora. Lá, os franceses prestavam apoio à aviação comercial na década de 1920, utilizando o atual prédio da Associação de Artistas e Artesãos Locais como base militar.

Enseada dos Tubarões

Quem deseja ver tubarões (de forma segura) pode dar um pulinho na Enseada dos Tubarões, uma espécie de mirante com vista para dezenas de predadores.

Praça Flamboyant

Por fim, a Praça Flamboyant concentra a maior parte da cena noturna de Noronha, com shows ao vivo, lojas de souvenir, creperia e a Gelato Paradiso (que, acredite, é a melhor sorveteria da ilha).