7 ideias de presentes para amigo secreto que custam até 80 reais

Dezembro está chegando e, com ele, as festas de fim de ano, tendo o amigo secreto como uma das principais tradições, especialmente nas confraternizações de Natal. Além de muita comida boa, a dúvida na hora da compra do presente é constante, principalmente devido às diversas opções disponíveis no mercado.

Seja uma confraternização do trabalho ou um encontro entre amigos e família, participar da brincadeira há tempos não significa que seja fácil comprar um agrado para a pessoa sorteada. E, pensando nisso, selecionamos 7 ideias de até R$ 80 reais para você não errar este ano.

Conjunto 3 colares Que tal começar com um conjunto de três colares e chokers prateados com pingentes de coração? Essa opção, além de oferecer muita elegância e estilo para a pessoa sorteada, pode ser utilizada em qualquer ocasião, sendo ideal para complementar os diferentes estilos. Compre agora: Youcom - R$ 69,90

Combo Cuide-se Bem O combo Cuide-Bem Deleite oferece ótima perfumação e bem-estar para pele. Para uma rotina de autocuidado, os produtos garantem limpeza e hidratação. A loção desodorante e hidratante apresenta textura cremosa e rápida absorção, enquanto o sabonete em barra é vegano e entrega uma fragrância doce. Compre agora: OBoticário - R$ 71,80

Chinelo Uma sugestão prática, confortável e a cara do verão! Símbolo brasileiro, os chinelos são indispensáveis no guarda-roupa e agradam homens e mulheres de todas as idades. Compre agora: Dafiti - R$ 74,99

Continua após a publicidade

Planner Inicie 2025 com um planner capaz de facilitar a organização no trabalho! Super úteis para o dia a dia, o produto contém diagramação e remodelação completa e é dividido em abas mensais, o que torna mais simples o ato de registrar. Compre agora: Amazon - R$ 51,92

Vela perfumada Com essência de âmbar e bergamota, essa vela perfumada é a aposta perfeita para manter a casa com um aroma único e especial, proporcionando a sensação de aconchego.

Compre agora: Tok&Stok - R$ 69,90

Corretivo Com alta cobertura, efeito natural e duração de 24h, o corretivo Una disfarça as imperfeições e uniformiza o tom da pele, entregando um acabamento impecável, textura cremosa e fácil aplicação. Resistente à água e ao suor, o item é vegano e garante um efeito matte, alta cobertura, fórmula leve e ação antioxidante. Compre agora: Natura - R$ 56,90

Continua após a publicidade

Livros Os livros não podem ficar de fora da lista. Incentive o seu amigo secreto para este hábito tão maravilhoso com um sucesso dos cinemas! Ainda Estou Aqui conta a história de Eunice Paiva, mãe de cinco filhos que precisou lidar com o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. Em meio à dor, ela retornou aos estudos, tornou-se advogada e defensora dos direitos indígenas. Compre agora: Amazon - R$ 58,12

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.