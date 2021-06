Após 55 anos, Sociedade Brasileira de Física tem 1ª mulher no comando

A professora Débora Peres Menezes é a primeira mulher eleita presidente da Sociedade Brasileira de Física (SBF), depois de 55 anos de existência da organização.

Débora é docente na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), possuí mestrado em física pela Universidade de São Paulo (USP), doutorado na Universidade de Oxford na Inglaterra e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra em Portugal.

Antes de receber o cargo, ela atuava como tesoureira na instituição e não imaginava conquistar a candidatura. Além de comemorar o reconhecimento pelo seu trabalho, a nova presidente desejou que mais mulheres ocupem o cargo após ela.

“Ser a primeira mulher eleita é inusitado. Já deveria ter havido outras mulheres de 1966 para cá. Mas é uma honra e eu espero que eu seja só a primeira de outras mulheres que venham a assumir este cargo”, disse ao G1.

Além da pesquisa e da sala de aula, Débora também atua em um projeto voltado para a equiparação de gênero, o canal no Youtube Mulheres na Ciência. Na plataforma, ela mostra filmes produzidos e protagonizados por cientistas e estudantes mulheres. O material também tem uma linguagem acessível, o que aproxima o público do universo acadêmico.

Em sua gestão, a professora pretende fortalecer a ciência brasileira. “Ela [SBF] organiza a Olimpíada Brasileira de Física, as Olimpíadas Internacionais de Física, pelo mestrado nacional profissional do ensino de física. Além disso, temos um site que avalia se as notícias relacionadas à física são verdadeiras ou não, temos repositório de aulas de físicas gratuitas entre outras ações. O desafio é justamente mostrar para os físicos e para a sociedade que o que fazemos por aqui”, salientou.