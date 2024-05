Enem 2024: inscrições começam dia 27, com provas em novembro; saiba tudo

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. Já as provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro. O edital com o cronograma foi divulgado nesta segunda-feira (13), no Diário Oficial da União.

Como se inscrever no Enem?

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para se inscrever no Enem 2024 é necessário acessar o site enem.inep.gov.br/participante (caso ainda não tenha usado a plataforma, é necessário criar um cadastro no endereço https://sso.acesso.gov.br/ para obter a senha de acesso).

Em seguida, preencha os dados pessoais (data de nascimento, número do CPF e um endereço de e-mail único e número de telefone fixo e/ou celular válidos), escolhendo o estado e município onde fará a prova e o idioma (inglês ou espanhol) que prefere responder as questões específicas de Língua estrangeira.

Quem tem direito à isenção do pagamento da taxa de inscrição (caso de alunos da rede pública, por exemplo), também precisa se inscrever dentro desse período para conseguir fazer a prova este ano.

Quanto custa fazer o Enem 2024?

A taxa de inscrição do Enem 2024 é de R$ 85 e deve ser paga entre 27 de maio e 12 de junho. O Inep lembra que a inscrição só é confirmada após o pagamento, que pode ser feito via PIX, boleto ou cartão de crédito. Quando será a prova do Enem 2024? Como nos anos anteriores, o Enem 2024 será aplicado em dois domingos: 3 e 10 de novembro. No dia 3, os candidatos respondem a 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e escrevem a redação. Já no dia 10, são 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Qual o horário das provas do Enem 2024? Levando em conta o fuso horário de Brasília, a abertura dos portões acontece ao meio-dia, e o fechamento pontualmente às 13h00. O início das provas é às 13h30, com término às 19h00 no dia 3 e às 18h30 no dia 10 de novembro. Continua após a publicidade Quando saberei se passei no Enem 2024? A divulgação do gabarito oficial do Enem 2024 está prevista para 20 de novembro. Já o resultado final será publicado em 13 de janeiro de 2025 Mas para que serve o Enem 2024?

Instituições públicas e privadas de ensino superior utilizam as notas do Enem como critério de seleção dos candidatos a seus cursos de graduação. Ter feito o Enem também garante que se possa participar de programas de bolsas de estudo oferecidos pelo governo federal, como o Prouni e o Fies.