Vitamina C seca-gordura!

Se você comer pelo menos três porções de

fruta por dia irá, com certeza, ingerir

o necessário

Foto: Getty Images

Basta os sintomas da gripe aparecerem para nos lembrarmos da importância da vitamina C. Afinal, o ácido ascórbico – nome mais formal desse popular nutriente – é primordial para manter o corpo saudável.

Pois uma pesquisa da Arizona State University (Universidade do Estado do Arizona), nos Estados Unidos, foi além e descobriu outra faceta dessa poderosa vitamina: aclerar o emagrecimento. O estudo acompanhou dois grupos – um seguiu uma dieta rica em vitamina C; o outro, uma alimentação com quantidade insuficiente do nutriente. Resultado: as pessoas do primeiro grupo queimaram 30% mais gordura por dia!

Vitamina C + dieta = sucesso!

Segundo a nutricionista Vivian Goldberger, do Emagrecentro, de São Paulo, a vitamina C participa da produção da carnitina, uma molécula que combate o acúmulo de gordura. Por isso que apostar em alimentos que fornecem a substância (laranja, acerola, morango…) é tiro e queda contra os pneuzinhos. A nutricionista sugere um programa inicial para você seguir por apenas uma semana e eliminar até 3 kg. Após esse período, invista num cardápio saudável e consulte a tabela para garantir a sua cota diária de vitamina C e um corpão também!

Mais benefícios

1 – Fortalece as defesas do corpo. “A vitamina C aumenta a produção de leucócitos, as células responsáveis pela defesa do nosso organismo’, explica a nutricionista.

2 – Adia o aparecimento das rugas. Como é uma substância altamente antioxidante, combate os radicais livres, um dos principais causadores do envelhecimento.

3 – Previne contra o câncer. O poder antioxidante também inibe o desenvolvimento de alguns tipos de tumores.

4 – Contribui para pulmões saudáveis. Um estudo da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, mostrou que a vitamina C afasta a asma.

5 – Contribui para uma pele firme. O nutriente participa da produção de colágeno, a proteína que dá firmeza à pele.

6 – Deixa os cabelos bonitos. A vitamina revitaliza e dá elasticidade aos fios.