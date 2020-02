Semente de chia ataca a gordura abdominal e ajuda a emagrecer

Patrícia Torres Moreira mede 1,67 m e foi dos 83 kg para os 57 kg

“Tenho certeza de que minha amiga secreta vai amar a lembrancinha que eu comprei. Ela é bem fofinha e deve ser louca por doces! É a Patrícia!”, anunciou uma senhora do meu trabalho, se dirigindo a mim com uma compota de ambrosia nas mãos. Fiquei em choque. Nem desconfiei que aquele recado fosse para mim. Que vergonha! Senti vontade de sumir… e de estrangular a senhorinha! Mas ela não tinha culpa. Eu estava com 90 kg! Respirei fundo, peguei o pote de doce e dei meu melhor sorriso amarelo. Em casa, desabei a chorar. Era dezembro de 2009, dia do amigo-secreto da empresa.

Foi o primeiro chacoalhão que levei. Na verdade, o primeiro que notei. A partir daí, fui colecionando vexames por causa da minha obesidade. Cansada de tanta humilhação, percebi que precisava emagrecer para mudar a rota da minha vida. E quando coloco uma coisa na cabeça ninguém me segura, viu?

Deixei de gostar de mim

Desde a adolescência, sempre tive mais curvas do que as meninas da minha idade. Era gostosa mesmo! Só que, quando entrei na faculdade, deixei de ter um corpão violão e fiquei cheinha. Eu comia mal e demais. Aí, começou meu arranca-rabo com a balança. Ganhava 5 kg, fazia uma dieta qualquer, emagrecia e, sem disciplina, engordava o dobro. Meu problema sempre foi a falta de controle. Durante os anos de faculdade, ganhei uns 20 kg!

Minha obesidade parecia já ter chegado ao limite, mas em 2002 engravidei, ganhei 36 kg e atingi os 103 kg!

Para tentar me conformar com aquela situação, virei uma Amélia do lar e da maternidade. Mas lá no fundo sabia que era infeliz por causa do meu corpo. Nunca me aceitei gorda. Não aguentava me encarar no espelho, odiava aquela imagem. Deixei de gostar de mim.

Após o nascimento da minha filha, estacionei nos 85 kg e parei de contar para não pensar no problema. Mas não adiantava fugir. O meu sobrepeso me fazia passar por uma saia justa atrás da outra!

Uma vez, tentei vestir um jeans 52 e ele entalou nas minhas coxas dentro do provador! Também virei ponto de referência: “Ali, ao lado daquela mulher gorda”, as pessoas diziam. Mas a gota- d’água foi viagem com meu marido e minha filha à Disneylândia. Era para ser um momento feliz em família, mas já no primeiro dia, depois de andar muito e roçar uma coxa na outra, ganhei feridas entre as pernas. Nem aproveitei a viagem! A humilhação de chegar a esse ponto me doeu mais do que os machucados. Decidi cuidar de mim.

Patrícia ficou linda e saiu na capa da revista SOU MAIS EU!

Eu chorava na esteira

Em julho de 2010, com 83 kg, comecei a caminhar. No início, andava 20 minutos por dia até conseguir correr dez minutos sem parar. Todo santo dia, com chuva ou sol, saía para correr. No inverno, ganhei uma esteira do meu pai e passei a me exercitar por 40 minutos todos os dias. Chorei muitas vezes sobre a esteira ao superar uma meta. É muito gratificante se sentir capaz!

Mudar minha alimentação foi outra batalha. Cortei doces, refrigerantes, frituras e massas. Meu foco sempre foi diminuir o carboidrato, principalmente à noite. E usei um segredinho que fez toda a diferença: a semente de chia. Ela melhora o intestino, diminui o apetite e a gula e detona a gordura. Consumia uma colher por dia. Polvilhava no iogurte, nas frutas ou sobre a comida.

Uso as roupas que quiser

Em dez meses, sequei 26 kg e cheguei aos 57 kg! Hoje meu grande prazer é me olhar no espelho. Meu corpo ganhou forma, está definido. Voltei a ter curvas e agora sou eu quem escolhe minhas roupas. Não sou mais refém delas!

E preciso confessar: estou apaixonada pela minha barriga chapada! Aliás, todo mundo me pergunta se fiz cirurgia do estômago, plástica ou se tirei a costela. Nada disso, gente! É tudo resultado de muito esforço mesmo!

Aos 34 anos, conquistei a melhor forma que tive na vida. Nunca fui tão magrinha! Ah, e continuo sendo ponto de referência, só que agora é diferente. Hoje as pessoas apontam para mim e dizem: “Ali, do lado daquela loira linda”!”

A chia é encontrada em semente, farinha e óleo

Chia detona a barriga e é mais poderosa que a linhaça!

A semente de chia, de origem mexicana, é tão eficiente para o emagrecimento que costuma ser comparada à linhaça. Mas, afinal, ela é mesmo mais poderosa? “Sim. A semente de chia tem mais fibras, mais ômega 3 e mais nutrientes, como cálcio, fósforo e magnésio, do que a linhaça”, explica o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo. “Mas o ideal é sempre variar o uso da chia com o da linhaça, já que a segunda possui a lignana, uma fibra que tem importante efeito protetor contra o câncer”, diz Alexander. E tem mais: a semente de chia tem o poder de queimar gordura abdominal, segundo um estudo inglês publicado no British Journal of Nutrition, da Inglaterra. A única contraindicação é o consumo em excesso, pois a chia é calórica. “O indicado é consumir uma colher de sobremesa (25 g) por dia, que tem 150 calorias – a linhaça, na mesma quantidade, tem 180 calorias. Dilua a chia em um copo (200 ml) de água, suco ou leite de soja desnatado. Se preferir, coloque em iogurte, saladas ou frutas”. A chia é encontrada em semente, farinha e óleo. De acordo com o especialista, o óleo perde as funções benéficas de fibras e nutrientes. “Prefira a semente e a farinha”, completa. Abaixo, o nutricionista aponta os principais benefícios da chia.

Confira os benefícios da chia

Semente favorece o emagrecimento e melhora a saúde como um todo:

Efeito barriga chapada

A semente de chia acelera o metabolismo e facilita a queima de gordura, especialmente na região da barriga e cintura. O cálcio, também encontrado em abundância na semente, ajuda a eliminar a gordura ingerida na dieta. Ou seja: a chia é uma ótima aliada para quem quer conquistar uma barriga chapada!

Combate a celulite e as rugas

Por ser rica em ômega 3, a chia possui ação anti-inflamatória, atuando contra o envelhecimento precoce e a celulite.

Modera o apetite

O consumo regular da semente diminui a fome, porque a chia forma uma espécie de gel no estômago, o que dá sensação de saciedade.

Regula o intestino

Por conter alto teor de fibras, a chia também ajuda quem sofre de intestino preguiçoso. Mas atenção: isso só funciona para quem bebe bastante líquido (pelo menos 2 litros por dia).

Controla a ansiedade

De acordo com pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, a semente de chia reduz os níveis de ansiedade e contribui para o combate à depressão. Isso ajuda a controlar a gula.

Previne doenças

A semente de chia auxilia o corpo no combate a doenças cardíacas, pressão alta, triglicérides, colesterol e diabetes. O alimento ainda previne a osteoporose. Alguns estudos indicam que a chia também atua contra o câncer de mama.

