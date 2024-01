Nada melhor do que um queijo derretido, cremoso ou grelhado. A versatilidade do alimento permite que ele seja petisco, acompanhamento e até ingrediente principal, tudo com o melhor sabor possível. Mas a verdade é que um queijinho caseiro é muito mais gostoso e saudável, por isso hoje trouxemos esta receita imperdível!

Receita de queijo caseiro superfácil

Ingredientes

10 litros de leite

1 colher de sopa de coalho

Meia xícara de chá de sal

Modo de preparo