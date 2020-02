Ração humana em pastilha

Dona da história: Fernanda Bortolotto, 26 anos, recepcionista, Canelas, RS

Reportagem: Ricardo Régener

Comemorei demais a minha volta ao antigo manequim 38

Foto: Marcus Luconi

Faz dois meses que descobri um mix de fibras mágico que me deixou muito mais segura em relação ao meu peso e à minha saúde: a ração humana! Tomo duas colheres da mistura pela manhã e sinto que isso regula meu intestino, me dá saciedade, melhora a minha pele e me deixa mais disposta o dia inteiro. É tudo o que preciso depois de tanta luta pra chegar até aqui. Perdi 35 kg nos últimos dez meses. Se eu conhecesse a ração humana antes, tenho certeza de que teria sido mais fácil perder todo esse peso.

Gorda, deixei de usar jeans

Comecei a engordar depois que me casei, em outubro de 2005. Deixei de praticar esportes e passei a pedir comida gordurosa para o jantar. Aí, claro, os maus hábitos começaram a refletir no meu peso, pouco a pouco. Estranhei quando, na loja de roupas, o modelo 38 não me servia mais.

Passei a procurar peças cada vez maiores. Até que eu só coubesse no manequim 48… Eu sabia que estava engordando, e isso me deixava ansiosa. E o que eu fazia para controlar a ansiedade? Comia. Sem pensar, eu atacava dois pacotes de bolacha recheada e mais alguns pacotes de salgadinhos com refrigerante, além de um cachorro-quente no meio do expediente. Comer era o anestésico para a minha angústia de estar gorda.

Perdi 4 kg no primeiro mês

Comecei várias dietas, mas nada dava certo. A grande mudança aconteceu em maio de 2009. Resgatei do fundo do baú minhas fotos da adolescência. Comparei aquela menina magra e atlética com a imagem que eu via no espelho e chorei. Eu estava feia…

Comecei um processo de reeducação alimentar que mudou o meu corpo e a minha autoestima. A primeira medida que tomei foi estabelecer para mim um limite de 1.200 calorias por dia. Claro, foi muito difícil reeducar meu apetite nas primeiras semanas. Sentia muita fome, principalmente no meio da tarde. Então, passei a variar as minhas atividades no trabalho, para esquecer a fome. Quando comer era irresistível, eu sacava uma barrinha de cereal ou uma porção de frutas secas da minha bolsa. Se fosse hoje, comeria uma colher de ração humana em pastilha.

Com muita persistência, vi os resultados cada vez mais evidentes diante do espelho. Perdi 4 kg no primeiro mês. Em dez meses, eu mudei completamente. Semana após semana, eu resgatava calças jeans antigas do fundo do meu guarda-roupa. Voltei ao 46, 44, 42… Comemorei demais o retorno ao meu jeans 38! Não acredito mais em mágicas. Sei que o caminho é a reeducação alimentar. Com a ração humana, essa jornada fica mais fácil e segura.