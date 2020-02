Os segredos de boa forma das famosas

Paola Oliveira

Foto: Divulgação Rede Globo

Paola Oliveira, 29 anos, teve que aprender a gostar de academia e, apesar da falta de tempo, dá sempre um jeito de malhar. “Como tenho pernas e braços grossos, faço exercícios aeróbicos para ficar fininha e musculação para definir as formas. As gravações da novela atrapalham a rotina de ginástica, então, preciso ‘roubar’ algumas horas do meu lazer para malhar. Quando dá, faço futevôlei e aulas de dança. Infelizmente, não como tudo o que gosto. Mas acredito na lei da compensação: se falto à academia, controlo a alimentação. Se não, me dou a liberdade de comer um pouco mais.”

Paloma Bernardi

Foto: Divulgação Rede Globo

Paloma Bernardi, 25 anos, malha na academia do prédio onde mora com um personal trainer. O programa combina musculação e exercícios funcionais com acessórios como bola, elástico e minicama elástica. Nos dias em que não treina com o professor, Paloma alterna corrida e caminhada na esteira durante meia hora ou faz 20 minutos de transport.

Fernanda Paes Leme

Foto: AgNews

Como muitas mulheres, Fernanda Paes Leme, 27 anos, demorou a descobrir um exercício que gostasse de fazer. Por isso, entrou e saiu de diversas academias, até que há dois anos, convidada pela amiga e também atriz Deborah Secco, experimentou o pilates e se apaixonou. Hoje, pratica a técnica de duas a três vezes por semana. “A prática ajudou a deixar o corpo dela mais firme. Assim, ganhou tônus muscular e, consequentemente, melhorou bem a postura”, garante a professora Kamila Rodrigues. Nos outros dias, a atriz investe em aulas de boxe.

Sabrina Sato

Foto: AgNews

A apresentadora Sabrina Sato, 30 anos, desfila curvas e músculos superdefinidos, graças aos treinos de corrida, boxe e localizada (especialmente para bumbum e coxas).

Carolina Dieckmann

Foto: AgNews

Carolina Dieckmann, 32 anos,admite que não é muito fã de academia, mas sabe que precisa malhar para ficar definida. Agora ela está tendo aulas de balé com o professor francês Jean-Marie. A modalidade é ótima porque trabalha o corpo inteiro.

Ângela Vieira

Foto: Divulgação Rede Globo

A atriz Ângela Vieira, 59 anos, faz aulas com personal trainer há dez anos. Sua rotina inclui corrida três vezes por semana, sessões de hidroginástica, musculação e alongamento.

*Com informações das revistas BOA FORMA e MÁXIMA