Óleo de coco ajuda a queimar gordura

Ingerir apenas 3 ou 4 colheres (sopa) do

alimento por dia pode mudar o seu corpo

Foto: Getty Images

Ingerir um óleo ajudará você a eliminar a gordura do seu corpo. O conselho pode até parecer absurdo – afinal, como um óleo pode emagrecer?! –, mas se trata da pura verdade uando o assunto é o óleo de coco virgem ou extravirgem.

“Tomar três ou quatro colheres de sopa do alimento por dia pode fazer uma pessoa perder até 2 kg por semana”, afirma o nutrólogo e cardiologista Sérgio Puppin, autor do livro Coco – O Milagre de Uma Gordura*. É claro que a perda de peso dependerá do organismo de cada um, mas o óleo ainda tem outras vantagens importantíssimas, como proteger de doenças.

“Ele é um dos poucos alimentos na natureza com características próximas às do leite materno”, diz Puppin. A semelhança se deve, principalmente, ao ácido láurico, facilmente metabolizado pelo organismo, que acelera a queima de calorias e influencia diretamente o processo de emagrecimento.

Leia antes de ingerir

Teoricamente, o óleo pode ser consumido por qualquer pessoa. Porém, o nutrólogo Mauro Lins recomenda alguns cuidados: “Vítimas de doenças crônicas [como quem tem dor de cabeça frequente] devem consultar um médico antes de ingerir o produto”. O mesmo vale para quem sofre de distúrbios graves de aumento de colesterol ou esteatose hepática (acúmulo de gordura no fígado).

Você deve saber que…

… desde que não fique amarelado, o óleo de coco usado no preparo de alimentos pode ser reutilizado. Mas precisa, antes, ser filtrado num coador de papel ou de tecido.

… o produto não precisa ser guardado na geladeira, mas deve ser mantido longe da luz e do calor.

… após aberto, o óleo deve ser consumido em 45 dias. Fechado, a validade pode chegar a dois anos.

* O livro está à venda em algumas livrarias. Para saber os endereços, escreva para puppin@centroin.com.br ou ligue para (21) 2543-9666.