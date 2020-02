Hábitos alimentares perigosos no trabalho podem detonar a dieta

Evite as tentações! Salgados podem acabar com o regime

Foto: Getty Images

Passando grande parte do dia no escritório, fica difícil resistir aos salgadinhos das máquinas, pacotes de biscoito na mesa de colegas, potes de bala comunitários por perto. Mas, se você quiser seguir firme na luta da alimentação saudável, fique alerta as armadilhas da dieta do dia a dia, com dicas da revista NOVA:

Usar o café como tapa-buraco de estômago

Há quem faça de tudo para resistir ao lanchinho da manhã, mas disfarça a fome até o almoço abusando de cafezinhos, sucos e shakes. Cuidado: essas bebidas têm tanto açúcar e calorias quanto uma barrinha de cereal.

Leia mais:

Cuidado com os doces! Eles inibem a ingestão de vitaminas e minerais

Atacar guloseimas para controlar a ansiedade

Estresse e ataque a doces geralmente andam juntos, Quando começar a se sentir ansiosa, melhor sair da frente do computador e dar uma volta, puxar papo com uma colega, até telefonar para um cliente agradável. Mudar o foco vai ajudá-la a se distrair do desejo de comer.

Leia mais:

Alimentos que combatem o estresse

Ceder à fome das 5 da tarde

O estômago parece pedir algo açucarado. E aí, mesmo com uma alternativa saudável à mão, alguns itens pecaminosos dão muita água na boca. Por isso, trate de fugir da mesa daquela colega que sempre tem batata frita ou balas à vista.

Leia mais:

Quer diminuir a compulsão? Invista na canela