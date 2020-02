Farinha de ameixa emagrece 5 kg em um mês

A ameixa é uma ótima aliada do bom funcionamento do intestino

Foto: Getty Images

O que é

Composto rico em vitaminas E, C e A, fibras e minerais (potássio, cálcio, ferro e magnésio).

Porque emagrece

As ameixas ajudam a melhorar o trânsito intestinal e controlam a prisão de ventre. Já as fibras, no estômago, absorvem a água ingerida pelo organismo e inflam, mantendo o corpo saciado por mais tempo. A farinha ainda controla estados depressivos, pois proporciona níveis maiores de energia.

Como utilizar

Misture 2 colheres (sopa) da farinha em 200 ml de suco ou água ou 1 pote de iogurte. Se preferir, bata com 200 ml de leite e 1 fruta. Tome meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar.

Foto: Divulgação

Contraindicação

Não tem.

Efeito colateral

Não tem.

Preço

R$ 15* (caixa de 200 g).

Informações

(11) 2036-3059 ou www.bracui.com.br.

*Preço pesquisado em agosto/2011