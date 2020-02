Exercícios físicos feitos com elástico

Foto: Fabio Heizenreder / Ilustrações: Luda Lima

Cansada de levantar peso para tonificar os músculos? Experimente esta série de exercícios com elástico, que deixa o corpo durinho sem sobrecarregar as articulações. Siga o treino da professora Valeria Fiacadori (SP) três vezes por semana, fazendo três séries de 15 repetições.

Passo a passo

1. Braços definidos

Coloque o elástico esticado no chão e pise nele com os dois pés. Segure as alças, de pé, mantendo os braços estendidos para baixo. Sem desgrudar o cotovelo do tronco, flexione os braços até levar os punhos na direção dos ombros. retorne à posição inicial.

2. Pernas durinhas

Passe o acessório em volta do pé de uma mesa (um palmo acima do chão) e coloque as duas alças do elástico no tornozelo. fique de pé ao lado da mesa e leve a perna presa ao elástico à lateral do corpo, passando pela frente da outra. repita com a perna oposta.

3. Abdome chapado

Pendure o elástico dobrado ao meio no teto ou no batente da porta (com um gancho). Deitada de barriga para cima, segure as alças com os braços esticados acima da cabeça. Eleve as pernas e suba o tronco até encostar as mãos nos pés. Volte ao início.

4. Peito firme

Prenda o elástico na maçaneta da porta e fique de pé ao lado dela. Com o acessório esticado, segure a alça com o braço oposto semiflexionado, na altura do peito. Puxe até todo o braço ficar aberto. faça o mesmo com o outro lado.