Exercícios físicos com bambolê

Volte à infância e uso o bambolê a favor da boa forma

Foto: Shutterstock

Reviva sua infância e garanta bumbum, coxas, abdome e braços definidos nesta aula com bambolê. “Pratique em dias alternados, quatro séries de 12 repetições para cada exercício”, ensina alvaro Junior, coordenador técnico da academia runner (SP).

Ilustração: Luda Lima

1. Quadril reduzido

Segure o bambolê na cintura e distribua o peso do seu corpo nas duas pernas. Gire o aro com as mãos e mantenha a rotação jogando o quadril para os lados, enquanto alterna o peso do corpo em cada perna.

2. Cintura fina

Com os pés unidos e os joelhos semiflexionados, incline o tronco para a frente e apoie o aro na cintura. Gire-o e, para mantê-lo dando voltas, estique e dobre os joelhos. fique com o abdome contraído.

Ilustração: Luda Lima

3. Pernas definidas

Fique de pé ao lado do aro. Pule para dentro dele, afastando ligeiramente os pés, e faça um agachamento até tocar as mãos no bambolê. Saia do círculo com outro impulso pelo outro lado.

4. Braços durinhos

Com os pés unidos, apoie o aro no punho esquerdo e deixe o braço esticado para a frente. Comece a girar o bambolê em sentido horário, enquanto sobe o braço até a cabeça. repita com o lado direito.