Emagreci 15 kg com a dieta do gergelim

Além de emagrecer, o gergelim faz bem a saúde e acaba com a fome

Foto: Armando Artoni

Quando meu filho nasceu, em novembro de 2009, percebi o quanto havia extrapolado na gravidez. Com 1,52 m, engordei 20 kg sem perceber. Para voltar ao meu peso normal, me inspirei na cantora Claudia Leitte, que recuperou o corpão depois da gestação. Iniciei minha virada com reeducação alimentar, caminhadas, musculação e muita farinha e biscoito de gergelim, meus aliados para acabar com a fome!

Era vítima do efeito sanfona

Sempre fui preocupada com o corpo, mas no último ano da faculdade, em 2006, engordei 6 kg. Para entrar no vestido de formatura, testei todos os tipos de dietas malucas. O resultado foi positivo, mas temporário. Em poucos meses, recuperei os mesmos quilos perdidos, e até um pouquinho mais.

Insatisfeita, criei uma reeducação alimentar baseada em reportagens de revistas femininas. Também aproveitei o calçadão em frente à minha casa para fazer caminhadas diárias.

Esses novos hábitos me devolveram um corpo perfeito, com abdômen tanquinho, do jeito que eu sonhava! Mantive o corpão até descobrir minha gravidez, em março de 2009.

Abusei na gestação e ganhei 20 kg



Estava desempregada quando engravidei e aproveitei os nove meses da gestação para curtir o momento. Foi aí que atolei o pé na jaca e me acabei nos doces, nas frituras e na pizza de chocolate.

O resultado dessa extravagância foram os 20 kg que ganhei. Também fiquei com meus pés inchados e com um supercansaço, além de uma sensação triste ao me olhar no espelho. Apostei na amamentação para emagrecer, mas, infelizmente, meu bebê só mamou até o terceiro mês. Isso me ajudou a perder 5 kg, mas ainda restavam os outros 15 kg. Era hora de ir à luta.

Investi no gergelim



Minha batalha contra esses quilos incômodos começou em fevereiro deste ano. Retomei minha reeducação alimentar, voltei a fazer caminhadas e ainda incluí musculação e exercícios abdominais diariamente. Me espelhava no exemplo de emagrecimento da cantora Claudia Leitte e pensava: ”Eu também posso ser uma mamãe linda e sexy como ela!”.

Em pesquisas pela internet, descobri que o gergelim, além de fazer bem para a saúde, ajuda a emagrecer, acaba com a fome e inibe a vontade de comer doces. Investi na sementinha: acrescentei a bolacha salgada de gergelim no café da manhã e incluí a farinha da semente moída nos sucos naturais. Deu supercerto: além de me deixar sem fome, ela ajudou meu intestino a funcionar perfeitamente.

Claro que toda dieta tem sua dose de sacrifício, mas valeu a pena: em dois meses, voltei ao manequim 36 e ao meu peso ideal, 45 kg. Sem contar que dupliquei minha autoestima e a qualidade do relacionamento com meu marido. Hoje sou uma mamãe linda, sexy e maravilhosa. E mais: virei até capa de revista! Coisa boa, né?