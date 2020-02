Dieta para emagrecer ainda no verão

Vista o biquíni e desfile poderosa pela praia!

Foto: Getty Images

O verão chegou e a sua promessa de secar as gordurinhas não se concretizou? Acalme-se! Ainda dá tempo de emagrecer durante a estação e investir, sem receios, nos minis e biquínis que os dias quentes permitem.

Conheça então algumas dietas que prometem eliminar os quilos extras em pouco tempo e escolha a sua preferida…

Nas férias, é fácil cometer alguns deslizes durante as refeições. Para eliminar então as marcas que os excessos deixaram em seu corpo, nada melhor do que um cardápio especial. Veja a sugestão da nutricionista Ana Paula Mendonça e emagreça com saúde.



Desintoxicar o organismo pode ser um bom começo na luta contra os quilos indesejados. Pensando nisso, a nutricionista Carolina Chuichmam adaptou o plano alimentar proposto pelo livro “A Fantástica Dieta dos Sucos” e criou um método desintoxicante que emagrece, ameniza a celulite e turbina a saúde.



Para reduzir o inchaço, acabar com a celulite e eliminar a impurezas do organismo confira os cardápios sugeridos pelo nutrólogo Alexander Gomes, que ajuda a perder até 2,5 kg por semana, e o elaborado pela médica ortomolecular Luciana Granja, que promete secar até 3 kg em sete dias.



Temperar todos os alimentos com sal, pimenta-do-reino e comer vegetais crus. Eis o segredo do programa “3 Day Diet Plus”, que está fazendo o maior sucesso nos Estados Unidos. Composto por 800 calorias, o programa restringe carboidratos e estimula o corpo a usar a gordura de reserva.



Se você já está precisando disfarçar as imperfeições da silhueta com peças mais larguinhas, está mesmo na hora de perder alguns quilinhos. Confira nove dicas e um cardápio de 900 calorias elaborado pela nutricionista Roseli Ueno, que vão ajudá-la a mudar o corpo e o visual.