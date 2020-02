Dieta do metabolismo lento

Praticar exercícios acelera o metabolismo

Foto: Getty Images

Café da manhã

1 copo de leite com café ou 1 pote de iogurte desnatado + 2 c. (sopa) de cereal integral ou 2 biscoitos integrais + 1 fatia de queijo branco ou 1 c. (sobremesa) de requeijão light + 1 fatia média de mamão ou outra unidade de fruta B

Lanche da manhã

1 fruta ou substituição de fruta A

Almoço

1 porção média (100 g) de carne, ave ou peixe grelhado + vegetais A sem limite + 1 escumadeira de vegetais B + 1 laranja ou outra unidade de frutas A

Lanche da tarde

1 copo (150 ml) de vitamina com frutas B

Jantar

Ração humana:

Misture 6 colheres (sopa) de quinoa em flocos + 6 colheres (sopa) de farelo de arroz + 4 colheres (sopa) de lecitina de soja granulada + 3 colheres (sopa) de semente de girassol + 3 colheres (sopa) de gergelim + 4 colheres (sopa) de semente de linhaça + 4 castanhas-do-pará. Depois de tudo misturado, guarde em um pote com tampa e leve à geladeira (dura 30 dias na geladeira).

Bata no liquidificador:

– 250 ml de leite desnatado

– 2 colheres (sopa) da ração humana

– 1 fruta (1 banana média, uma fatia de mamão, seis morangos grandes ou 1/2 maçã com casca)

Beba em seguida.

Ceia

1 copo (150 ml) de chá verde

Não se esqueça de consumir frutas!

Foto: Getty Images

Lista de substituições

Frutas A

Laranja, tangerina, abacaxi, melão, maracujá, kiwi e acerola

Frutas B

Pera, maçã, ameixa, mamão, pêssego, caqui, goiaba e morango

Vegetais A

Alface, brócolis, pepino, tomate, repolho, agrião, pimentão, salão, alcachofra, espinafre, berinjela, almeirão, couve-flor, escarola, acelga, aspargo e cebolinha

Vegetais B

Abóbora, beterraba, palmito, chuchu, vagem, ervilha, cebola, cogumelos, nabo, quiabo, abobrinha, broto de feijão e couve