Detox pós-festas: como se recuperar dos exageros de Natal e Ano-Novo

A mesa farta é característica das festas de fim de ano, especialmente do Natal. O medo de comer exageradamente e prejudicar resultados adquiridos a partir do plano alimentar e da rotina de exercícios, no entanto, aparece na mente de parte das pessoas. Mas você sabia que, em um contexto de celebração e confraternização, restringir-se não é a melhor opção? E para você que acabou exagerando, não tem problema: é possível fazer um detox pós-festas e voltar ao ritmo.

Segundo Vitória Falcão, nutricionista, as pessoas encontram maior dificuldade em seguir uma dieta nessa época, pois a oferta de alimentos é maior. “Mas a comida e saber desfrutar desse momento também é importante”, afirma. O mesmo ocorre durante todo o verão, já que muita gente está de férias.

Equilíbrio é tudo!

Um dia fora da dieta não é capaz de atrapalhar meses de dedicação, segundo a especialista. “Você pode comer de tudo, mas não tudo de tudo”, ou seja, não é necessário ter uma alimentação restritiva, mas o exagero não é indicado.

“Moderação é a chave do sucesso, escolher aquilo que é inédito ou você gosta mais em detrimento do que você consome diariamente também é uma dica.” Falcão explica que comer um pouco de tudo pode evitar ansiedade e, paralelamente, não fugir do plano construído.

Invista em alimentos diuréticos

Depois da ceia, o consumo de alimentos diuréticos, ou seja, que possuem alto teor de água na sua composição, gera uma série de benefícios, de acordo com a nutricionista. Eles são uma fonte de vitaminas, minerais e fibras, importantes reguladores do metabolismo. Além disso, contribuem para a hidratação e, por isso, desincham o corpo.

Não precisa fazer compensação

Consumir tudo de uma vez e, depois, fazer uma dieta restritiva é rotina para parte das pessoas. Mas isso não é saudável – física ou mentalmente. Além disso, “fazer compensações não é necessário. No dia seguinte, tudo deve voltar ao normal. Coma de forma saudável, exercite-se e siga a rotina”.

O importante é ter constância

Para Falcão, manter bons hábitos alimentares, físicos e beber água com constância é o que vai permitir a criação de resultados. “Dessa forma, os dias em que você não praticar isso, serão inofensivos”.

Durma bem

Ao dormir, há a desintoxicação corporal de substâncias que não devem ser absorvidas. A qualidade do sono também têm impactos diretos na regulação de hormônios e na queima de gordura.

Uma forcinha dos sucos detox

Sucos detox podem ser consumidos nos lanches, e podem ajudar a equilibrar o corpo depois de exagerar no álcool e na alimentação, isso porque são ricos em antioxidantes, ajudam na recuperação e bom funcionamento do fígado e rins e reduzem a retenção de líquidos. Abaixo, você confere algumas receitas.

Cubo Verde

Você vai precisar de: couve-manteiga (ou substitua por: agrião, folhas ou talo de brócolis);

Continua após a publicidade

Modo de Preparo: Lave bem a couve-manteiga, pique, e liquidifique com o mínimo de água possível. Coloque em formas de gelo e congele. No dia seguinte você pode desenformar esses cubos e guardar em sacos plásticos no congelador.

Obs: Você também pode acrescentar hortelã, alecrim ou gengibre.

Suco Verde

Você vai precisar de: 1 folha de couve; ½ abacaxi; 1 pepino; 1 cenoura; 1 cm de gengibre; 200 ml água ou água de coco natural;

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador e congele em formas de gelo, ou copos descartáveis. Quando for tomar o suco, bata 4 cubos congelados com o mínimo de água.

Suco Detox de Cenoura com Maçã

Você vai precisar de: 1/2 cenoura; 1 maçã; 1/2 pepino; 2 colheres de sopa de Chia; 1 copo de água de coco; 1 folha de couve Hortelã

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador, e congele em formas de gelo, ou copos descartáveis. Quando for tomar o suco, bata 4 cubos congelados com o mínimo de agua

Suco Digestivo

Você vai precisar de: 1 xícara (chá) de abacaxi em cubos; 1 cenoura; 1 xícara (chá) de talos de erva doce; suco de limão e raspas da casca;

Modo de preparo: Liquidifique todos os ingredientes com um pouco de água filtrada.