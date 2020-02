Delícias juninas pra comer sem culpa

Foto: Divulgação

Arroz-doce, pamonha, bolo de milho… Se você não resiste a esses quitutes, mas sente culpa ao comê-los, seus problemas acabaram! O Vigilantes do Peso ensina a preparar essas guloseimas com menos calorias. Os pratos são feitos levando em conta o ProPontos – programa que propõe controle alimentar e privilegia os alimentos com fibras e proteínas, em vez dos ricos em gordura, açúcar e carboidrato. Você vai se deliciar!

5 dicas para não furar a dieta

1. Reduza pela metade a quantidade de açúcar indicada na receita para consumir menos calorias.

2. Substitua a margarina normal pela light – que tem menos gordura trans.

3. Use leite desnatado. Dessa forma, você se livra da gordura saturada!

4. A essência de rum pode substituir bebidas alcoólicas. Com isso, você não consome calorias vazias.

5. Troque metade da farinha de trigo comum pela integral para acrescentar mais minerais e fibras ao prato.

Arroz-doce com banana

Rende: 6 porções

4 ProPontos/porção

Ingredientes

· 1 xícara (chá) de arroz integral

· 1 xícara (chá) de leite desnatado

· 1 colher (café) de sal

· 1 banana sem casca amassada

· 1 colher (café) de essência de baunilha

· ½ colher (café) de canela em pó

Modo de preparo

Misture o arroz, o leite e o sal e cozinhe em fogo baixo, mexendo de vez em quando até engrossar levemente. Deixe esfriar, junte a banana e a essência e misture. Polvilhe a canela.

Raio X por porção (½ xíc.)

146 calorias, 4 g de proteína, 31 g de carboidrato, 1g de gordura total, 0 g de gordura saturada, 0 g de gordura trans, 1 mg de colesterol, 61 mg de sódio, 2 g de fibra, 61 mg de cálcio.

Pamonha de milho-verde

Rende: 8 unidades

4 ProPontos/unidade

Ingredientes

· 8 espigas de milho (separe e reserve as palhas)

· 2 xícaras (chá) de leite desnatado

· ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

Modo de preparo

Rale as espigas num ralador grosso ou use o processador. Acrescente o leite e o açúcar. Misture bem. Reserve. Lave e passe por água fervente as palhas de milho. Coloque uma dentro da outra, formando um saco. Dobre uma das extremidades ou amarre com uma tira da própria palha. Forme 8 sacos e preencha cada um com o recheio do milho. Dobre a extremidade e amarre. Numa panela com água quente, coloque as pamonhas e deixe ferver por 30 minutos. Retire, escorra bem e sirva em seguida.

Raio X por unidade

132 calorias, 5 g de proteína, 29 g de carboidrato, 1 g de gordura, 0 g de gordura saturada, 0 g de gordura trans, 1 mg de colesterol, 42 mg de sódio, 2 g de fibra, 84 mg de cálcio.

Sopa de batata com milho

Rende: 1 porção

8 ProPontos/porção

Ingredientes

· 1 colher (sopa) de óleo

· ¼ de xícara (chá) de aipo picado

· 2 colheres (sopa) de cebola picada

· 1 espiga de milho cozida (só os grãos)

· ¼ de xícara (chá) de pimentão vermelho sem sementes picado

· 1 batata sem casca cozida

· 30 g de bacon picado

· ½ xícara (chá) de leite desnatado

· Sal, pimenta e cebolinha a gosto

Modo de preparo

Numa panela, aqueça o óleo, acrescente o aipo, a cebola, o milho e o pimentão. Cozinhe, mexendo sempre, por 5 minutos. Amasse a batata e adicione à panela com o bacon e o leite. Misture bem. Tempere com o sal, a pimenta e a cebolinha. Tampe e cozinhe por 10 minutos em fogo baixo. Sirva em seguida.

Raio x por porção (1½ xíc.)

291 calorias, 15 g de proteína, 53 g de carboidrato, 3 g de gordura, 1 g de gordura saturada, 0 g de gordura trans, 17 mg de colesterol, 812 mg de sódio, 7 g de fibra, 212 mg de cálcio.

Quentão sem álcool

Rende: 4 unidades

1 ProPonto/unidade

Ingredientes

· 2 xícaras (chá) de água

· 2 limões cortados em rodelas

· ½ colher (café) de gengibre ralado

· 3 cravos-da-índia

· 1 pedaço de canela em pau

· 1 colher (café) de essência de rum

· 1 colher (sopa) de açúcar mascavo

· Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Misture a água, os limões em rodelas, o gengibre, os cravos e a canela. Leve ao fogo até ferver. Retire do fogo, adicione a essência e o açúcar. Mexa e sirva polvilhado com a canela em pó.

Dica: Uma receita tradicional de quentão leva, em média, de 4 copos a 1 litro de cachaça. Portanto, nesta receita, você economizou 920 calorias vazias do álcool. Melhor, não?

Raio x por unidade (1 xíc.)

17 calorias, 0 g de proteína, 5 g de carboidrato, 0 g de gordura, 0 g de gordura saturada, 0 g de gordura trans, 0 mg de colesterol, 1 mg de sódio, 0 g de fibra, 9 mg de cálcio.