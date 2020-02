Conheça a dieta de Cristiana Oliveira

Cristiana Oliveira passou dos 76 kg para 66 kg, mas ainda pretende perder mais 8 kg

Foto: Divulgação/Rede Globo e Agnews

Símbolo sexual desde que viveu Juma Marruá (Pantanal, 1990), Cristiana Oliveira abriu mão da vaidade para ser a presidiária Araci, na novela “Insensato Coração”, e engordou 15 kg. O maior desafio, no entanto, foi superar o trauma da obesidade – quando adolescente, chegou a pesar 105 kg!

Hoje, dois meses após sair na trama, já festeja seus 10 kg a menos. Acompanhe o drama da estrela para ganhar peso e o que ela fez para recuperar a forma.

Crise inicial

Acostumada às medidas enxutas, Cristiana admite que sofreu para engordar. “O início foi complicado, tive conflitos. Principalmente quando comecei a sentir o peso, a dificuldade para fazer as coisas”, disse ao jornal “Extra“.

Bullying

Não bastasse a crise interna de relembrar a fase gordinha, a atriz ainda foi atacada por surgir roliça novamente. “Fiquei chocada com as agressões que recebi de internautas, que me desqualificaram por ter engordado. Beleza e magreza não são virtudes, mas conquistas”, declarou, indignada, à revista CARAS.

Boca fechada e malhação

Quando Araci deixou a trama, a atriz tratou de se livrar dos quilos a mais. O segredo? “Fechar a boca e muita malhação diária!”, conta ela, que completa: “já emagreci 10 kg, mas ainda quero secar 8 kg”. Ou seja, 3 kg a mais do que pesava antes de inflar.

Apesar de garantir que hoje não faz uma dieta especial, confessou à CARAS que evita carboidratos à noite.

Meta

“Estou fazendo tudo devagar. Preciso emagrecer, pois sou contratada da Globo e tenho de estar bem magra. Tv aumenta”, justifica a atriz.