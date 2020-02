Conheça a dieta de Adriane Galisteu

Adriane Galisteu passou dos 74 kg para os 58 kg

Fotos: Agnews

Após dar à luz Vittorio, 10 meses, Adriane Galisteu – símbolo de corpo escultural! – precisou lidar com um problema comum às recém-mamães: recuperar a boa forma.

No caso dela, a busca pela silhueta bem desenhada tinha, ainda, um caráter especial de urgência. Afinal, a loiraça posará nua, pela segunda vez, para a revista PLAYBOY.

Para fazer as pazes com a balança após ganhar 16 kg na gestação, a estrela contou com a ajuda do SPA Sete Voltas, em Itatiba (SP). Lá, foi orientada a combinar caminhadas diárias de 30 minutos e musculação, além de seguir o cardápio elaborado pela nutricionista Camila Consoline (que você pode copiar abaixo).

Resultado? Logo despachou o peso extra conquistado na gravidez. Antes pesava 74 kg e alcançou os 58 kg. Porém, ainda quer secar mais 5 kg. “Sempre quero perder peso”, confidencia a bela, aos risos.

Cardápio de um dia da apresentadora

Café da manhã

· 3 fatias de torrada integral

· 1 colher (sobremesa) de queijo cottage temperado

· 1/2 mamão papaia

· 1 xicara (café) de café expresso com adoçante

Lanche da manhã

· 1 fatia média de melão

Almoço

· 4 colheres (sopa) de beterraba cozida em cubos

· 1 filé médio de frango grelhado

· 5 folhas de couve picadas

· 1 pedaço pequeno de queijadinha

Lanche da tarde

· 2 canapés com patê de peito de peru defumado

· 150 ml de iogurte com frutas vermelhas

Jantar

· 4 folhas de escarola

· 5 unidades de tomate-cereja

· 1 pedaço médio de suflê de queijo

· 4 palitinhos de cenoura crua

· 1 pedaço pequeno de mariamole de coco