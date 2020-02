Beba suco de abacaxi e emagreça

Ótimo aliado: o abacaxi facilita a digestão,

e o suco é uma delícia

Foto: Dreamstime

Para entrar em forma, é preciso cortar doces e incluir frutas. Disso, ninguém duvida. Mas pouca gente sabe que o abacaxi, em especial, pode ser um grande aliado da dieta. A nutróloga Paula Cabral explica que essa fruta, por ser rica em água e fibras, melhora a digestão e o funcionamento do intestino. “Uma fatia de 100 g de abacaxi tem só 52 calorias. E ela fornece sais minerais e vitaminas A, C e B1”, afirma Paula, que é autora do livro Quem Disse que Comer Engorda? (ed. Matrix).

Ao incluir o poder do abacaxi numa alimentação balanceada, você consegue perder até 4 kg em um mês! Se fizer atividade física, então, pode perder até 6 kg no mesmo período. Para garantir esse resultado, a nutróloga dá uma dica: “Só coma quando estiver realmente com fome, mas não adianta pular as refeições para emagrecer mais rápido. Uma refeição pode ser dispensada, sim, se não houver fome, mas não deve ser compensada na próxima”, ensina. Experimente o cardápio de sete dias e veja o resultado.

Abacaxi reduz inchaço!



Rico em água e fibras, ele tem mil benefícios: facilita a digestão, faz o intestino funcionar melhor… Até a casca pode ser usada para fazer sucos, doces e chás, que purificam o sangue e combatem processos inflamatórios. Saiba como fazer um suco delicioso da casca do abacaxi para emagrecer e ficar saudável.

Modo de preparo:

Pegue um abacaxi inteiro e lave bem a casca com uma escova macia. Descasque, deixando um pouco da polpa da fruta na casca. Corte a casca em pedaços e coloque-os numa tigela de vidro. Cubra com 1 litro de água filtrada. Tampe e deixe na geladeira por dois dias. Passe por uma peneira e beba. Esse suco fica bem suave, porque só o caldo da fruta é aproveitado.

Verduras e legumes do bem

Alguns legumes e verduras quase não possuem valor calórico e também podem facilitar a digestão. Eles contêm mais vitaminas e sais minerais. São eles: repolho, alcachofra, pepino, abobrinha, rabanete, alface, espinafre, vagem, quiabo, aspargos, berinjela, chuchu, beterraba, jiló, escarola e chicória. Não existe restrição para as folhas no jantar!