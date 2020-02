A dieta do shake de iogurte

O iogurte, principalmente o desnatado, é um poderoso aliado das dietas porque dá saciedade, controla a gula e melhora o funcionamento do intestino. Além disso: é o alimento que mais favorece o emagrecimento, de acordo com um estudo americano da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, nos EUA. Os lactobacilos presentes no iogurte, chamados “bactérias do bem”, também melhoram a capacidade do organismo de absorver os nutrientes. “Mais do que isso, o iogurte ajuda a eliminar o acúmulo de gordura nas células”, explica a nutricionista Roseli Ueno. Segundo ela, o ideal é consumir três potes por dia, um de manhã, outro no lanche da tarde e o último na ceia.

Para acelerar o emagrecimento, vale ainda acrescentar linhaça e gelatina light à receita. “A mistura de iogurte desnatado, linhaça e gelatina light ajuda o corpo a estocar menos gordura e reduz a fome”, conclui. Segundo ela, o ideal é consumir a bebida gelada para acelerar o metabolismo. Josye Mary apostou na bebida e perdeu 36 kg. Confira agora o cardápio seguido por ela e inclua a bebida no seu dia a dia.

O cardápio da Josye

Em jejum

· 1 copo de shake de iogurte

Café da manhã

· 1 xícara de chá de capim-cidreira, chá verde ou chá de carqueja

· 1 pacotinho (25 g) de biscoito integral ou 1 fatia de pão de fôrma light com requeijão light

Almoço

· 1 porção de legumes cozidos

· Salada de folhas à vontade com 1 tomate

· 1 bife de frango ou de boi ou 1 omelete

· 1 concha de feijão

Dica da nutricionista: Cuidado com legumes ricos em carboidratos, como batata, mandioca, mandioquinha e inhame. Consuma apenas três colheres (sopa) por dia.

Lanche da tarde

· 1 copo de leite desnatado com achocolatado light

· 2 fatias de pão de fôrma light de linhaça com requeijão light ou 1 copo de leite desnatado batido com mamão

· 1 pacotinho (25 g) de biscoito integral com requeijão light

· 1 potinho de gelatina light

Jantar

· 1 sanduíche natural de atum ou frango

· 1 copo de suco light OU sopa de feijão ou sopa de legumes cozidos

Ceia

· 1 copo de leite desnatado com canela

Dica da nutricionista: Não exagere na canela. Consuma apenas uma colher (chá) rasa. Ela é estimulante e pode causar indisposição estomacal e atrapalhar o sono.

Ao longo do dia

· Chá de carqueja ou de cidreira

Confira a receita do shake!