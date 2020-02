A dieta do chá vermelho

As propriedades do chá vermelho são mais intensificadas do que os chás verde e branco

O chá vermelho é derivado da mesma planta dos chás verde e branco, mas suas propriedades são mais intensificadas. Segundo a nutricionista Francine Schmidt, esse chá é conhecido como ‘devorador de gorduras’, pois seu ponto forte é acelerar o metabolismo do fígado, o que ajuda a queimar gordura, em vez de armazená-la. Mas o chá vermelho tem outros benefícios importantes para quem está de dieta: “Ele desintoxica o organismo, é antidepressivo e facilita a digestão”, diz a nutricionista ortomolecular Fernanda Machado Soares. Além disso, o chá é rico em vitamina C, sais minerais e antioxidantes que combatem o aumento do colesterol ruim. A bebida também reforça o sistema imunológico e evita a retenção de líquidos! O consumo ideal é de no máximo quatro xícaras por dia, e até as 16h, pois a cafeína pode provocar insônia e até ansiedade noturna. Gestantes e pessoas com gastrite também devem evitá-lo. As gêmeas Izabel e Izabela inseriram a bebida no cardápio e emagreceram 155 kg! Confira o cardápio seguido por elas e prepare-se para secar!

O cardápio da dieta

Café da manhã

·1 copo de suco de laranja ou abacaxi sem açúcar

·3 biscoitos de água e sal ou uma fatia grossa de queijo branco

Dica da nutricionista: Sugiro acrescentar um copo de leite desnatado ou iogurte com linhaça, granola ou aveia. Outra opção para o café da manhã é variar com leite ou suco de soja e uma fatia de pão integral com queijo branco.

Lanche da manhã

·1 fruta (ameixa ou banana, por exemplo)

Dica da nutricionista: Variar com uma barrinha de cereal, nozes ou castanhas.

Almoço

·2 colheres (sopa) de arroz

·1 concha de feijão

·1 bife de carne branca

·Salada de legumes e verduras variadas à vontade

·1 pote de gelatina diet

Lanche da tarde

·1 fruta ou 2 biscoitos com 1 copo de suco

Dica da nutricionista: Varie com iogurte natural com frutas ou alguma fibra (linhaça, granola ou aveia) para ficar com menos fome.

Jantar

·2 colheres (sopa) de arroz

·1 concha de feijão

·1 bife magro

·Salada de cenoura, batata, chuchu, abóbora e grão-de-bico cozidos

Dica da nutricionista: Troque o feijão, que é um alimento pesado para a noite, por outras leguminosas, como lentilha ou ervilha. Acrescente uma fruta também.

Confira 7 receitas para deixar o chá vermelho ainda mais poderoso

Shake de chá vermelho

Ingredientes

·1 xícara de chá vermelho gelado (prepare o chá com 1 sachê em 200 ml de água fervente e deixe na geladeira)

·2 bolas de sorvete de morango light

Modo de preparo: Em um liquidificador, bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Chá vermelho com morango e aveia

Ingredientes

·2 xícaras de chá vermelho gelado

·1 xícara de morangos

·3 colheres de aveia em flocos finos

·Adoçante a gosto

Modo de preparo: Prepare a infusão do chá vermelho e deixe esfriar. Bata no liquidificador o chá, os morangos e a aveia. Sirva gelado.

Suco de maçã com chá vermelho

Ingredientes

·1 colher de sobremesa de chá vermelho solúvel

·1 maçã cortada em cubos (com casca)

·1 pera com casca cortada em cubos

·2 colheres (chá) de lêvedo de cerveja

·1 colher (chá) de mel

Modo de preparo: Ferva uma xícara de chá de água, retire do fogo e acrescente a colher de chá vermelho. Tampe a panela e deixe em infusão por cinco minutos. Bata no liquidificador com os demais ingredientes. Se necessário, acrescente mais água.

Chá vermelho batido com hortelã

Ingredientes

·200 ml de água

·Chá vermelho em sachê ou folhas

·Folhas de hortelã

Modo de preparo: Prepare o chá normalmente e coloque na geladeira. Depois de gelado, bata com as folhas de hortelã no liquidificador e beba.

Chá vermelho com maçã e linhaça

Ingredientes

·200 ml de chá vermelho solúvel sabor amora gelado

·½ maçã sem casca e sementes

·1 colher (sobremesa) de linhaça dourada moída

·1 folha de hortelã para decorar

Modo de preparo: Faça o chá conforme as instruções da embalagem. Transfira para o liquidificador e bata com o restante dos ingredientes. Adoce a gosto e decore com a hortelã.

Chá vermelho com frutas vermelhas

Ingredientes

·1 xícara de chá vermelho

·5 amoras ou framboesas

·5 morangos

·1 ameixa vermelha

Modo de preparo: Bata tudo no liquidificador e tome em seguida.

Chá vermelho com gengibre

Ingredientes

·200 ml de água

·Chá vermelho em sachê ou folhas

·Lascas de gengibre a gosto

Modo de preparo: Ferva a água e acrescente o gengibre e o chá ao mesmo tempo. Espere o tempo da infusão e beba.