A dieta de Iris Stefanelli

Iris 6 kg mais magra e radiante!

Foto: Divulgação

Desde que participou do BBB 7, na Globo, em 2007, e se tornou uma estrela nacional, Iris Stefanelli passou por inúmeras transformações. A mais recente tem a ver com seu corpão violão.

A musa emagreceu 6 quilos sem passar fome, está linda e mais feliz com sua silhueta. Com 1,65 metro de altura, ela agora pesa 55 quilos. Um luxo!

A seguir, a loirinha conta todos os seus truques para conquistar a cinturinha dos sonhos e compartilha com você sua dieta.

Tomada de decisão

“Há cerca de um ano resolvi que deveria emagrecer e, com a ajuda da minha endocrinologista e da personal trainer, parti para uma reeducação alimentar, uma dieta equilibrada. Cortei açúcar, carboidratos e reduzi as porções.”

Malhação

“Faço meia hora de musculação com exercícios para as pernas e o bumbum, e meia hora de aeróbica quatro vezes por semana. É sagrado, não falto e não atraso.”

Truques essenciais

“Não tomo líquidos durante as refeições. Quando vou a algum lugar onde sei que não haverá o tipo de alimentos do meu regime, levo uma marmitinha. Nos finais de semana, me dou o direito de tomar uma taça de vinho ou de champanhe. Dormir oito horas por noite, para mim, é fundamental, se não, fico avoada, desatenta. E dizem que o sono emagrece.”

O amor ajuda

Iris e seu namorado Jerônimo Teixeira

Foto: Celso Akin / AGNEWS

“Há dois anos namoro o empresário Jerônimo Teixeira e estamos pensando em casamento para esse ano ainda. Ele me auxilia muito a manter o regime, pois não consome cremes e molhos, come pouco e malha. E eu entrei no ritmo dele. Aos sábados, costumamos caminhar num parque em São Paulo, onde moramos.”

Alimentos magros e saudáveis no cardápio

Café da manhã

– ½ copo de suco de laranja

– 1 fatia de pão integral

– 1 colher (chá) de requeijão light

– 1 xícara de café com leite sem açúcar

Lanche

– 1 fatia de mamão ou 1 porção de manga (ou outras frutas da estação)

Almoço

– 1 boa porção de salada colorida com folhas verdes, tomate, cenoura e beterraba raladas e 1 colher (chá) de linhaça

– 3 colheres (sopa) de arroz integral

– 2 colheres (sopa) de feijão

– 1 filé médio de peixe, frango ou carne bovina

– 1 potinho de gelatina diet uma vez por semana e 1 pudim de leite condensado no sábado ou domingo

Lanche da tarde

– 1 fatia de pão integral com requeijão light e um café com adoçante ou sem açúcar

Jantar

– 1 prato de sopa feita de acordo com a seguinte receita: 3 cenouras, 1 porção de vagem, 1 porção de brócolis e 1 peito de frango sem pele e desfiado.

Ela refoga os ingredientes em 2 colheres (chá) de azeite e 2 pitadinhas de sal. Em seguida, acrescenta 1 litro e ½ de água fervendo e deixa cozinhar por cerca de 25 minutos. Pode congelar para a semana.