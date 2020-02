5 dicas do Dr. Dukan para você não desistir da dieta da proteína

Siga as dicas do Dr. Dukan e alcance o peso desejado

Foto: Thinkstock

A dieta ficou conhecida em todo o mundo como “Dieta da Princesa”. O motivo? Kate Middleton a fez para emagrecer antes do casamento real. O Método Dukan, criado pelo nutrólogo francês Pierre Dukan é uma dieta restritiva dividida em quatro fases – as duas primeiras voltadas ao emagrecimento e, as duas seguintes, para a estabilização do peso.

Dukan veio ao Brasil lançar seu novo livro “O Método Dukan Ilustrado”. Ficou famoso mundialmente por causa de seu best-seller “Eu não consigo emagrecer”, que figura na lista de mais vendidos da Veja por 23 semanas.

Em entrevista ao MdeMulher, Dukan dá uma série de dicas para você não largar a dieta e alcançar o peso desejado. Confira:

1 – “Comece a dieta após o ciclo menstrual”, diz Dukan. Devido ao acumulo de estrogênio, o corpo da mulher retêm líquido dias antes da menstruação, dificultando a perda de peso e dando a falsa ideia de pesar mais.

2 – Para evitar cansaço e fadiga nos primeiros dias da dieta, você deve adaptá-la de acordo com a sua pressão arterial. Se for baixa, adicione um pouco mais de sal nas refeições e reserve um tempo para descansar o corpo. Se for alta, diminua o sal e beba bastante água – além de eliminar os dejetos, ela ajuda a manter a pressão estável.

3 – Beba chá verde: ele ajuda a queimar e eliminar líquido e gordura, além de ser antioxidante.

4 – Quando chegar na segunda fase da dieta (Cruzeiro), onde os legumes são introduzidos, pode ocorrer a estagnação do peso. Mas não desanime: “nessa fase você perderá peso mais devagar mesmo, mas se nos primeiros dias não perder nada, beba mais líquidos, aumente o tempo de caminhada para 1 hora se puder e suba mais escadas”, diz o doutor.

5 – Ter acompanhamento do seu médico antes e durante a dieta é fundamental, além da confiança e do apoio de uma pessoa que entende do assunto, você verá a diferença nos resultados dos exames de sangue feitos antes e durante a dieta. “Isso te dará motivação para estabilizar e prevenir o efeito sanfona”, afirma o doutor.

Dica extra: Se o seu objetivo é perder de 3 a 5 quilos, o Dr. Dukan não recomenda a dieta e nos contou que está preparando um novo método ideal para esse público. “Se a sua meta é perder 5 quilos ou menos, se mexa. O conselho é sempre caminhar e correr, duas atividades que não dão fome após o término da atividade.”