5 benefícios da castanha de caju que você precisa conhecer

A castanha de caju, essa oleaginosa originária do Brasil, é rica em e gorduras monoinsaturadas minerais. Muito popular na culinária da Índia, é ótima para o nosso corpo, além de deliciosa. Segundo um estudo disponível no Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), essas nozes são benéficas para a saúde e podem ajudar no controle de várias doenças, redução do colesterol e condições cardíacas. Ainda há também a linha das dietas saudáveis, auxiliando no estresse oxidativo, inflamação e reatividade vascular. Precisa de mais motivos para incluí-las na sua dieta? Nós temos!

5 benefícios das castanhas de caju

Castanha de caju faz bem para o coração

Pesquisas da Food and Drug Administration e do New England Journal of Medicine mostraram que ingerir uma porção delas por dia em uma dieta de baixo teor de gordura pode reduzir o risco de doenças cardíacas. É recomendado quatro porções sem sal e sem óleo por semana, já que a castanha de caju é bem calórica. O estudo do New England Journal of Medicine indicou também que, além de doenças cardíacas, o alimento pode ajudar na prevenção de câncer e doenças respiratórias. O estudo afirmou que os nutrientes destas oleaginosas, como ácidos graxos insaturados, proteínas, fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes, podem conferir propriedades protetoras do coração, anticancerígenas e anti-inflamatórias.

É fonte de cobre

A castanha de caju é rica em cobre, que desempenha um papel importante na eliminação dos radicais livres do corpo. A deficiência de cobre pode levar a deficiências de ferro, como anemia.

Castanha de caju faz bem para a pele

O óleo da castanha de caju é rico em selênio, zinco, magnésio, ferro e fósforo. Em outras palavras, excelente para a pele. Além de fitoquímicos, proteínas e antioxidantes, a alta porcentagem de selênio nas castanhas de caju também ajuda a prevenir o câncer.

Mantém os cabelos saudáveis ​​

Se é bom para a pele, imagina para o cabelo! Fonte de nutrientes essenciais, como proteínas, zinco, magnésio e ferro, a castanha de caju pode ser fundamental para o crescimento do cabelo. O consumo ajuda o corpo a produzir mais queratina, que é uma proteína essencial para cabelos saudáveis ​​e fortes.

É uma excelente fonte de fibras alimentares

A castanha de caju possui um grande percentual de fibras alimentares. Duas delas, que são as dietéticas, ácido oleico e ácido palmítico, não são produzidas pelo nosso corpo e precisam ser consumidas. Essas fibras dietéticas ajudam a digerir melhor os alimentos. No entanto, é preciso consumir com parcimônia, pois a ingestão excessiva pode causar inchaço e produção significativa de gases intestinais.