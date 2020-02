10 dicas para vencer a preguiça e começar a fazer ginástica

Procure fazer academia acompanhada de alguém!

Foto: Dreamstime

Por que é tão difícil vencer a preguiça e começar a praticar atividades físicas? “A natureza humana tem a tendência de repetir os velhos hábitos e de resistir aos novos”, explica a psicóloga comportamental Olga Tessari.

O que fazer, então? “São necessários no mínimo seis meses para que uma nova rotina vire um hábito consolidado. Enquanto isso, é preciso persistir, mesmo sem vontade”, diz o psicólogo esportivo Rodrigo Scialfa. No fundo, a gente sabe disso, né? Mas não desanime. Você não precisa se conformar se alguma vez já fracassou ao tentar incorporar exercícios físicos ao seu dia a dia. Os psicólogos Olga e Rodrigo ensinam dez truques para fazer sua mente trabalhar a seu favor na batalha contra o sedentarismo.

Dicas dos psicólogos

1. Tenha um diário

Registre suas metas e sua evolução nas atividades físicas em um diário de papel, em um blog ou nas redes sociais. Compartilhar seus objetivos ajuda a não desistir deles e dá motivação nas horas difíceis.

2. Inspire-se em alguém

Cole na sua geladeira uma foto de corpo inteiro de uma mulher com quem você quer ficar parecida ou até um retrato seu do passado. Diga para você mesma que quer ser igual a ela.

3. Comece devagar

Nos primeiros dias de exercício, o corpo vai ficar dolorido. A dorzinha passa logo, mas pode ser o suficiente para desmotivá-la. “Para começar, meia hora por dia, duas vezes por semana, está ótimo”, ensina a personal trainer Camila Lopes.

4. Crie metas realistas

Emagrecer 30 kg ou ter a barriguinha seca da Claudia Leitte são metas impossíveis a curto prazo. Mantenha o objetivo de longo prazo em mente, mas crie metas mais imediatas, como eliminar 1 kg ou perder 1 cm de barriga em algumas semanas.

5. Ganhe recompensas

Após cada meta superada, estabeleça um prêmio (que não seja comida). Pode ser uma roupa nova, um perfume, um passeio ou algo que deixe você realizada e motivada para continuar perseguindo suas metas. Todo mundo precisa de motivação.

6. Encaixe o exercício físico na sua rotina

Se ama ver novela, não adianta fazer exercícios nesse horário. É mais fácil adquirir um hábito novo quando ele se encaixa no seu dia a dia. Se vai entrar numa academia, escolha uma perto da sua casa ou do trabalho.

7. Tenha uma “calça de referência”

Se você quer emagrecer ou afinar a cintura, acostume-se a provar toda semana a mesma calça. É mais fácil perceber as pequenas mudanças no seu corpo assim do que se olhando no espelho.

8. Exercite-se com prazer

Há dezenas de opções além de esteira, bicicleta e musculação: aulas de dança, caminhada, artes marciais, ioga, hidroginástica, capoeira, esportes coletivos… Mas, se após duas semanas ela continuar sendo um fardo, é hora de mudar para algo mais divertido. O importante é se sentir bem.

9. Procure companhia

Acompanhadas de alguém de quem gostamos, o tempo de exercício passa mais rápido e há mais estímulo para continuar. Se você não tem companhia, faça amigos na academia.

10. Pare de se sabotar

É comum deixar de fazer exercício em um dia e desistir de fazer no outro também. Pensamentos como “não cumpro nada do que prometo” seguidos de um sentimento de fracasso são típicos da autossabotagem. Se você deixar de fazer o exercício um dia, retome e siga em frente!