Sem exageros: a quantidade de enfeites ideal para cada tamanho de árvore de Natal

Já estamos em dezembro, e as possibilidades de decorar a casa para o Natal se tornam o assunto central do momento. Entre elas, destaca-se a montagem da clássica árvore natalina, que este ano surge com diferentes formatos e temas criativos para a celebração.

Pensando neste planejamento decorativo, você sabe quantos enfeites são necessários para montar uma árvore? Segundo Cecília Cortella Barrella, diretora de grupo de produtos decorativos da Leroy Merlin, essa conta pode ser mais simples de resolver do que parece.

Conversamos com a especialista para descobrir quais são as principais dicas sobre como montar uma árvore de Natal elegante e sofisticada sem gastar ou errar na hora de comprar os enfeites. Veja como:

Dica 01: escolha o estilo de decoração que mais combine com você

É observando as principais tendências natalinas nas redes sociais que vemos que as tradicionais cores verde e vermelho não são mais as únicas opções para a decoração.

“Os brasileiros estão cada vez mais empenhados em deixar as suas árvores mais preenchidas, e os estilos ajudam a entender como preencher os galhos ao máximo. Mas não é uma regra, já que o Natal pode ser celebrado de formas diversas, e é possível encontrar inúmeros estilos em nosso portfólio”, revela a especialista em decoração.

Continua após a publicidade

Segundo Cecília, existem inspirações de decoração que vão do rústico ao glamouroso, e essa variedade vem se tornando cada vez mais popular nas casas e árvores brasileiras. Tais estéticas misturam elementos como flores, enfeites maximalistas e até personagens feitos de feltro e outros tecidos, agregando um toque sofisticado a árvores de qualquer tamanho.

“A combinação entre laços e flores, além de tons como dourado e rosa [rosé], são exemplos de como as tendências têm se tornado uma alternativa ao estilo clássico que vimos por aí há anos”, comenta.

Portanto, antes de comprar os enfeites natalinos, defina um estilo de decoração para a árvore que mais combine com você. Isso facilitará – e muito – a escolha dos adornos e demais enfeites.

Dica 02: distribuia os enfeites usando a técnica de organização visual

Com o estilo definido, chegou a hora de decorar a árvore. Para as opções menores, de 90 a 150 centímetros, Cecília recomenda de 20 a 30 bolas natalinas e entre 8 a 15 enfeites variados. Esse número também inclui as lâmpadas, que, no caso das árvores menores, não devem ultrapassar 100 luzes.

Continua após a publicidade

Veja a seguir uma tabela completa com todos os enfeites necessários para sua árvore de acordo com o tamanho:

Para árvores médias

Para árvores grandes

Já para distribuir os enfeites, a chefe de decoração sugere usar a silhueta da árvore como guia para criar um efeito visual profisisonal para a decoração.

“A árvore tem um formato triangular, então imagine que, em cada ponta, você coloca um enfeite. Em seguida, use um dos enfeites para formar outro triângulo e continue até preencher toda a árvore. Isso facilita muito o processo”, orienta Cecília.

Continua após a publicidade

Para simplificar ainda mais, comece pelos enfeites maiores e finalize com os menores, criando um efeito visual elegante e bem distribuído.

Dica 03: fixe bem todos os enfeites na árvore

Não há nada mais estressante do que dispor todos os enfeites natalinos e, em alguns casos, vê-los caindo ao longo das festividades, não é mesmo? Para evitar essa situação, a dica é investir em um bom posicionamento de cada enfeite. “Rode as bolas e os enfeites duas vezes nos galhos, garantindo que fiquem bem presos à árvore”, propõe Cecília.

Esse truque não apenas assegura a estabilidade das decorações, mas também cria um efeito visual de árvore mais preenchida, com os adornos distribuídos de forma equilibrada e harmoniosa. Chega de enfeite no chão!

E aí, anotou todas essas dicas? Dessa forma será impossível errar na hora de montar a árvore de Natal perfeita.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.