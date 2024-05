Os melhores itens para elaborar sua mesa posta

A mesa posta é uma forma de organizar e embelezar o seu dia a dia, transformando uma simples refeição em um momento especial de celebração, seja com vários convidados ou apenas com poucas pessoas próximas. Não sabe como começar com esse hábito ou deseja ainda mais elegância? Confira nossas dicas:

A escolha das louças

Para quem está começando a comprar suas primeiras decorações, uma ótima escolha é optar por louças brancas. Elas são mais versáteis e podem ser combinadas com diversas decorações.

Se você busca inovação, uma escolha moderna e diferente são pratos coloridos ou estampados. Eles transmitem muita personalidade e podem ser combinados com itens neutros para um maior equilíbrio.

Jogos americanos

Optar pelo básico é sempre a melhor opção para os iniciantes: aposte em tons neutros, texturas naturais e sofisticadas. Uma escolha inteligente para aqueles que estão começando na mesa posta são os jogos americanos dupla face, que ampliam as combinações em um mesmo produto.

Continua após a publicidade

Caso você já tenha diversos jogos americanos, aposte em estamparias diferentes ou caminhos de mesa, que têm uma proposta diferente das tradicionais.

Talheres

Independente do seu nível de experiência na mesa posta, você precisa apostar em talheres de qualidade. A resistência do produto é essencial para uma refeição bem feita e sem dores de cabeça. Para começar, escolha talheres simples, mas com sofisticação. Opte pelo clássico inox ou com cabos de madeira, que também são muito versáteis.

Se você busca por novidades, escolha talheres com diferentes cores e design arrojado. Não tenha medo de utilizar com outros itens e ousar nas combinações.

Continua após a publicidade

Taças e copos

Outra categoria de produto que a qualidade é essencial: copos mais resistentes evitam acidentes no dia a dia ou mesmo em eventos. O vidro transparente é uma ótima escolha para quem está começando, pois é a opção mais tradicional. Mas se você quiser inovar em sua decoração, opte por vidros e cristais coloridos ou com design diferentes.

Guardanapos

O guardanapo de pano traz elegância e sofisticação para a mesa. Eles são produtos fáceis de conseguir e que podem ser trocados com frequência. Por isso, abuse das cores, texturas ou estampas para adicionar mais criatividade à sua mesa. Se optar por modelos mais básicos, você pode fazer dobraduras ou até usar argolas, broches e fitas para decorá-los.

Decorações centrais

Para momentos especiais, utilize decorações que deixem o ambiente mais agradável e aconchegante. No centro da mesa utilize vasos com arranjo de flores, castiçais com velas ou até caminhos feitos com folhas. Use e abuse da sua criatividade e construa uma linda mesa.

Continua após a publicidade