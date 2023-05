Inspirações e dicas para fazer um casamento vintage

Para as românticas de plantão, a estética retrô é uma das melhores opções. Este, aliás, é um dos estilos mais procurados por agências de matrimônio e um dos que mais combinam com festas tradicionais. O casamento vintage faz um resgate do passado, funciona em diferentes estilos e é possível mesclá-los ao seu gosto. Vamos aprender um pouco mais sobre ele?

“O casamento vintage traz elementos mais antigos para compor a decoração, tudo que deixe o clima bem nostálgico. Inclusive, alguns casais optam por introduzir itens de família, como porta-retratos com fotos antigas. Esse estilo de casamento mistura elementos de 1920, 1930 e 1940, além de móveis mais rústicos”, exemplifica Fernanda Cruz, editora-chefe de conteúdo do iCasei. Confira, a seguir, dicas e imagens para fazer um casamento vintage:

O que configura a estética do casamento vintage?

É bem fácil entrar neste tema, basta imaginar um clipe da Taylor Swift na época country, como Love Story. Tons pastel, violinos e uma película amarelada nas fotos e vídeos.

“A estética do casamento vintage é bem romântica, intimista, aconchegante, mas o que sempre digo para os casais é: veja se faz sentido para vocês, pois o clima de romance aparece nos detalhes. Como, por exemplo, os convidados chegarem e perceberem a história do casal, sentirem que tudo ali foi pensado por eles, cada detalhe.”

A escolha por essa temática costuma clamar por algo mais íntimo. Na hora de escolher a locação, é interessante pensar em “bistrôs, restaurantes e jardins, que deixam o ar ainda mais romântico e bucólico, algo bem intimista”, completa a especialista.

Detalhes vintage para o casamento

Fernanda pontua que cada detalhe faz a diferença e isso é importante para deixar o ambiente mais aconchegante e com o jeito que o casal deseja. Deixe a imaginação te levar. Logo, vale investir em “cristaleiras, cômodas, poltronas, castiçais, livros, porta-retratos com fotos antigas, máquinas de escrever, louças antigas, talheres, tapetes e móveis mais rústicos”.

Objetos que fazem parte da família do casal são muito bem-vindos e ainda podem trazer um diferencial. Não podemos esquecer das flores, como rosas e gipsofila, que costumam fazer sucesso.

Seguindo na linha de minuciosidades, as cores são bem importantes, precisam harmonizam muito bem com essa estética e com o que os noivos querem. “O gosto do casal é sempre muito importante e levado em consideração, mas podemos citar algumas paletas que podem auxiliar nesse processo. Vale apostar em tons pastel, como nude, lilás, lavanda, rosa envelhecido, ouro velho.“

Roupas para casamento vintage

O momento de se jogar em looks retrô é esse, seja sua escolha um vestido, macacão ou terno. Dá para ser atemporal e flertar com o moderno, certo?! “Além de apostar em acessórios que fazem toda a diferença, como broches, brincos e também os de cabeça, como um voilette ou até mesmo um casquette para dar aquele toque especial. Já o noivo pode usar detalhes em xadrez, gravata borboleta, colete, suspensórios, belas lapelas e até boinas”, completa Fernanda.

Algo meio Old Hollywood, com muito glamour, ou absurdamente romântico, bem princesa, ou um conjunto vintage: vale tudo. A especialista em casamentos pontua que é importante o casal se reconhecer nas roupas e respeitar seu gosto, afinal, são lembranças eternas.