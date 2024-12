8 modelos de portas de closet para a organização do dia a dia

Ter um espaço exclusivo para guardar roupas, sapatos e acessórios é o sonho de muitas mulheres. Nesse sentido, os closets surgem como uma alternativa elegante e sofisticada, com recursos que vão desde iluminação de LED ou diversas divisórias.

Porém, uma dúvida frequente quando se fala deste tipo de compartimento são as portas. Embora uma das principais funções do closet seja favorecer a visualização rápida e facilitar a escolha das peças, as portas evitam o acúmulo de pó e sujeira e escondem a desorganização.

De acordo com os arquitetos Mariana Meneghisso e Alexandre Pasquotto, “as portas devem corresponder a necessidade do usuário, como a inclusão de um espelho para visualizar o corpo inteiro ou a necessidade de um cuidado com o ruído. E, por fim, que seja ergonômico, prático, funcional e a melhor solução para aquele espaço em termos de aproveitamento da área de armazenamento”.

A seguir, separamos 8 modelos para que você possa escolher qual deles mais se adapta a sua rotina.

Vidro

Uma forma de conferir amplitude são os modelos de vidro que, além de proteger as roupas, não interferem no visual do cômodo. No entanto, aqui vale um alerta: essa opção exige organização na parte interna e limpeza regular, tendo em vista que a transparência deixa a bagunça à mostra.

Ele pode ser dividido a partir de diferentes graus de visibilidade, indo de uma visualização sutil do interior do closet até modelos foscos que equilibram a privacidade e exposição.

Porta de giro

Um modelo inovador e repleto de personalidade são as portas de giro, que ocupam mais espaço e, por esse motivo, se adaptam melhor em closets planejados que possuem espaço próprio.

“As portas que melhor maximizam o espaço de armazenamento são as portas de giro convencional, porém, elas irão demandar uma área de circulação maior. Agora, sem dúvidas: estas são as opções de solução mais viáveis e mais econômicas também”, pontuam os arquitetos.

Espelhada

Iluminando o ambiente ao refletir luz, uma porta espelhada cria o efeito de amplitude e praticidade para conferir o visual. Aqui, é válido ter cuidado com impactos e considerar a espessura do espelho para garantir durabilidade.

Madeira ou MDF

Um modelo clássico que garante textura e acabamento são as portas de madeira, que também oferecem durabilidade e a capacidade de se adaptar a diferentes estilos de interiores. Um único adendo: atente-se e evite o contato com umidade. “Para um closet estilo vintage, é possível reaviver a madeira ou até fazer propostas de revestimento ou de pintura”.

Versátil, acessível e com opção de acabamento personalizado e variedade de cores, o MDF é ideal para quem busca uma aparência uniforme, pois o material pode ser pintado ou revestido para combinar com o espaço.

Cortinas

O uso de cortinas de tecido no closet oferece praticidade. Além de ser econômica, podem ser trocadas facilmente, o que permite uma variação na decoração. Ademais, a higiene regular também é necessária, a fim de evitar manchas e sujeira.

Portas de correr

Combinando beleza e leveza, esse estilo acrescenta um toque de luxo aos espaços devido ao seu funcionamento suave. “As portas de correr são uma solução muito prática e moderna para closets pequenos e espaços limitados. Contudo, a única inconveniência é que ela acaba ocupando uma profundidade um pouco maior do que uma porta convencional de giro”, informam.

Palha

Com um visual leve e artesanal, a palha é uma boa solução para pessoas que buscam um estilo natural no closet. O material exige manutenção para evitar ressecamento e desgaste, mas mantém as roupas frescas.

Veneziana

Para aqueles que valorizam a circulação de ar no interior do closet, as venezianas previnem o acúmulo de odor e umidade, sendo ótimas para ambientes com menor ventilação.

Manutenção e tecnologia

Os profissionais destacam a importância na escolha de ferragens. “Mesmo das portas mais diferentes ou de sistemas mais peculiares, a dica é usar sempre ferragens de boa qualidade. Isso vale o investimento, pois é o que vai evitar dores de cabeça e manutenção constante”.

Por fim, Mariana e Alexandre falam sobre a modernização por meio de acessórios tecnológicos: “É possível atualizar um projeto de closet mais antigo através da integração de iluminação embutida, sensor, cabideiros revestidos e com gavetas mais silenciosas, com freios e que não tenham uma tolerância de peso maior do que o atual”.

