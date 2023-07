Banheiro com cuba dupla: 15 projetos para se inspirar

O banheiro do casal está apertado para dois? Uma boa solução pode ser investir em uma bancada com cuba dupla. Além da pia reservada para cada um, ainda sobra espaço para acessórios e produtinhos de higiene e autocuidado da dupla.

A boa notícia é que não é necessário ter grandes metragens para apostar na ideia. Uma boa dose de criatividade, aproveitando cada cantinho com inteligência e voilá: seu banheiro com cuba dupla está a um passo de sair do papel.

Abaixo, listamos 15 ambientes que apostam na solução com elegância e em diferentes estilos, para você eleger o seu favorito.

Neste projeto assinado pela arquiteta Beatriz Quinelato, o banheiro da suíte conta com tijolinhos em granilite na área da bancada com cuba dupla. O armário de madeira frisada é protagonista e destaca-se ainda mais graças aos detalhes pretos.

A arquiteta Barbara Dundes apostou no tudo branco para este projeto. A bancada em silestone, sobre o armário da Ornare, ganhou duas cubas para o casal e no canto esquerdo torna-se uma penteadeira.

Nesse banheiro com pouco mais de 5m², o designer de interiores Juarez Cruz aproveitou a boa metragem e optou por uma pia com cuba dupla para maior conforto do casal de moradores. Os metais cromados harmonizam com a paleta neutra escolhida.

Bastante amplo, o banheiro assinado pela arquiteta Érica Salguero conta com uma paleta de cores clássica, combinando branco e madeira. A escolha pelos tons favorece a iluminação do espaço e destaca os metais escuros da cuba dupla. Toda a marcenaria é da Ornare.

Nesse banheiro, o gabinete Clean Artemobili de medidas enxutas, da Leroy Merlin, recebe com conforto a cuba dupla. O projeto brinca com cores claras e escuras e é arrematado com o piso que imita madeira e traz aconchego ao espaço.

Impossível não pousar os olhos nas cubas assinadas por Ruy Ohtake para a Roca. Mesmo neste ambiente colorido e com um gabinete ripado elegante, são elas que roubam a cena.

O escritório Très Arquitetura trabalhou tons de cinza e preto nos detalhes deste banheiro predominantemente branco. A cuba dupla de embutir surge discreta e marcante ao mesmo tempo. Mas, sem dúvidas, é a banheira que rouba a cena.

Um banheiro pequeno também pode ganhar uma cuba dupla. Este projeto assinado pela arquiteta Ana Paula Gaspar é prova disso. A bancada esculpida em quartzo, com misturadores de parede, compõe com o granilite do piso e paredes. Para arrematar, a prateleira em suporte de apoio foi a escolhida.

Esculpida no próprio porcelanato, a bancada deste projeto, assinado pelo escritório Fantato Nitoli Arquitetura, possui cuba dupla, metais com acabamento preto, armários em laca preta e espelhos soltos com moldura. Os acessórios foram escolhidos na cor escura para trazer mais elegância ao espaço.

Seguindo a mesma linguagem industrial empregada em todo projeto deste apartamento assinado pelo Studio 92 Arquitetura, o banheiro da suíte do casal foi revestido com porcelanato que imita cimento queimado. Já a bancada de silestone preto ganhou duas cubas de concreto azul sobrepostas. Os armários de madeira ripada verde-claro e os metais com acabamento preto arrematam o ambiente.

As cubas brancas expostas na bancada, também branca, criam um décor sofisticado e elegante. Além disso, com uma ampla janela, as arquitetas do Studio Tan-gram não hesitaram em escolher o modelo de box até o teto para compor a arquitetura desse banheiro, criando uma atmosfera de spa e de relaxamento.

Neste banheiro, a janela permite que a luz natural invada o ambiente, tornando-se uma das protagonistas do décor. Outro destaque fica por conta da pia com cubas duplas e amplas. Além delas, o box piso-teto engloba dois chuveiros, dando uma sensação ainda maior de expansão do ambiente. Projeto assinado pela arquiteta Patrícia Penna.

Nesse projeto, o branco impera, mas os metais rosé gold trazem um toque de cor e descontração ao ambiente. As duas cubas de apoio foram um pedido do casal de moradores para que pudessem aproveitar o ritual diário da manhã juntos.

No Shell Bay, novo empreendimento imobiliário de luxo no Sul da Flórida, os banheiros foram projetados para criar uma experiência de spa dentro do apartamento. Linhas limpas, paleta de cores naturais e espelho iluminado emolduram uma pia dupla. O projeto é assinado pelo estúdio AvroKO.

Neste projeto assinado pelo arquiteto Nildo José, a premissa era a presença marcante da madeira. Na suíte máster, o profissional criou um ambiente aconchegante com um gabinete num tom rústico e ideal para receber a cuba dupla branca.