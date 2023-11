6 livros para usar na decoração de casa

Foi-se o tempo em que os livros ficavam apenas na biblioteca. As publicações ganharam a mesa da sala de estar, o armário da cozinha, a estante do quarto de hóspedes e, até mesmo, o banheiro. Não há dúvidas de que belas obras, com fotos caprichadas, são ótimas para decorar sua casa, mas quais adquirir? Aqui uma seleção para todos os gostos.

Vogue on Christian Dior Christian Dior é um dos estilistas mais famosos do século 20, e sua importância para a moda perdura até hoje. Nada melhor, então, do que reunir biografia, história original e 80 imagens de seu arquivo exclusivo, certo? Foi por acreditar nessa ideia que a Vogue a transformou em um volume, que pode ser adquirido em solo brasileiro. Vale destacar que as imagens foram tiradas pelos principais fotógrafos da época, incluindo Cecil Beaton, Horst P. Horst, Irving Penn e Richard Avedon. Compre agora: Amazon - R$ 122,95

Vasto Mundo Uma seleção de poemas, aforismo e textos em prosas, todos extraídos da obra de Carlos Drummond de Andrade, junto de fotos do fotógrafo Adriano Fagundes, coletadas ao longo de 30 anos de viagens pelo mundo, entre 1991 e 2021, compõem “Vasto Mundo”. Compre agora: Amazon - R$ 135,84

Yves Saint Laurent Catwalk Criada por Yves Saint Laurent e Pierre Bergé em 1962, a maison que leva o nome do primeiro é destaque na produção de moda icônica e moderna. Nesta obra, é possível entender a história da casa a partir de uma organização cronológica que vai de seu começo até 2002, ano em que Yves Saint Laurent se aposentou da empresa. Compre agora: Amazon - R$ 496

Brasília Capa dura Entre os livros usados para decorar ambientes, aqueles que falam sobre automóveis aparecem. Prova disso é “Brasília”, publicação que mostra fotografias exclusivas do carro e a trajetória daquele que contribuiu para a consagração da Volkswagem no Brasil. Compre agora: Amazon - R$ 38,52

Horizonte Ampliado: Design Moderno Brasileiro Obra de autoria do historiador Jayme Vargas e do fotógrafo Ruy Teixeira, “Horizonte Ampliado: Design Moderno Brasileiro” apresenta 31 coleções e galerias nacionais e internacionais da produção moderna brasileira de móveis, mostrando também como esse patrimônio material é visto nos dias atuais. Compre agora: Amazon - R$ 260,51

