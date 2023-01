4 flores que serão tendências em 2023 (e como distribuí-las pela casa)

O ano começou e as pesquisas de tendências já apontam o que vai bombar nas decorações mundo afora. Analisando cada uma delas, elegemos quatro espécies de flores que prometem dar vida dos ambientes mais moderninhos aos clássicos com ares barrocos. Afinal, ninguém resiste a um belo buquê de flores.

Violeta e lavanda

O duo surge em primeiro lugar inspirado pela cor do ano da Pantone: o Viva Magenta. O tom de roxo pode ser encontrado na violeta e na lavanda. A violeta vai bem na janela ou varanda, pois gosta de luz indireta. E a lavanda é ideal para o quarto, afinal, seu aroma é calmante e ajuda a relaxar.

Rosas

Apesar de nunca saírem de moda, as rosas devem ganhar ainda mais espaço na decoração este ano. Inspirada por três tendências. A primeira delas é o retorno dos ambientes com ares neoclassicistas, quando a espécie surge em cores claras, como o branco e o salmão. A segunda tendência é o barbiecore, com rosas em tons rosados. Por fim, cores quentes como o vermelho prometem bombar em 2023, e torna-se impossível não querer florir a casa com rosas vermelhas.

Gypsophila

Babados, poás e uma infinidade de elementos românticos estarão em alta na moda. Dentro de casa, para criar um décor cheio de amor, a gypsophila promete ser a alternativa ideal. Não à toa, ela marca presença na decoração de casamentos e até nos buquês das noivas. A espécie costuma ter preço acessível, vida longa e combina com todos os ambientes da casa.

Capim-dos-pampas

A busca por um lar psicodélico com referências hippies é uma das tendências para 2023. Para representar esse mood no paisagismo, a dica é investir no campim-dos-pampas. Aposte na planta em tons terrosos – outra cor que promete bombar esse ano.

Como florir a casa

Escolhidas as espécies, é preciso distribuí-las pela casa. Uma opção é combinar três espécies e montar buquês – que garantem o ar romântico desejado em 2023. Também vale investir em vasos com formato de cogumelo, outra tendência do ano e que já falamos por aqui.

Sabe quem também promete roubar a cena nos próximos meses? A laranja, a fruta mesmo. Aproveite um vaso transparente e decore com laranjas – a combinação com flores deixará tudo mais colorido e gracioso.