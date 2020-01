Triunfante, Demi Lovato faz performance devastadora no Grammy 2020

Marcado pelas vitórias retumbantes de Billie Eilish com apenas 18 anos e pelas homenagens a Kobe Bryant, o Grammy 2020, que aconteceu no último domingo (26), também será lembrado pelo retorno de Demi Lovato à cena musical após sofrer uma overdose quase fatal, em 2018.

No palco da maior premiação musical dos Estados Unidos, a cantora apresentou a poderosa balada “Anyone”, uma espécie de pedido de ajuda escrito por ela dias antes de ser levada ao hospital. “Eu gravei essa música em um momento que me sentia bem, mas claramente eu não estava””, disse ela em entrevista ao New Music Daily With Zane Lowe. “Quando ouço ela de novo, eu penso, Deus, como eu gostaria de voltar no tempo e ajudar essa minha antiga eu”.

Com a voz embargada e claramente emocionada, a cantora precisou parar a apresentação no início, mas com o incentivo da plateia recomeçou e, na segunda tentativa, conseguiu alcançar todas as notas altíssimas da canção. Ao fim, foi ovaciona de pé pelo público presente.

Assista:

No Instagram, a cantora comentou sobre o momento. “Que noite inacreditável. Minha primeira vez nos palcos após quase dois anos. Uma grande emoção pra mim. Obrigada a todos vocês pelo amor, apoio e por compartilhares esse momento comigo. Amo todos vocês”, escreveu.