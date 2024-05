Wicked: Trailer do filme com Ariana Grande é divulgado; assista

Os fãs de Wicked, que há anos esperam ver a história nas telonas, podem matar um pouco da ansiedade: foi divulgado nesta quarta-feira (15) o trailer oficial do filme, que chega aos cinemas em novembro deste ano.

Ariana Grande e Cynthia Erivo estrelam a produção, baseada no musical da Broadway que ganhou versões pelos palcos teatrais de vários países. O filme será dividido em dois atos, sendo que a segunda parte só poderá ser vista em novembro de 2025.

Assista ao trailer de Wicked:

Qual a história de Wicked?

Na trama, Ariana é a popular e ambiciosa Glinda, que ainda não conhece sua verdadeira alma, e Cynthia vive Elphaba, jovem de pele verde que ainda não descobriu seu real poder.

Estudantes na Universidade de Shiz, na Terra de Oz, elas viram grandes amigas e colegas de quarto, até que um encontro com o Mágico de Oz (Jeff Goldblum) abala essa relação. As situações ao longo da história fazem Glinda ser considerada a Bruxa Boa do Sul e Elphaba, a Bruxa Má do Oeste.

No trailer, é possível vê-las soltando a voz em duas das canções do musical: “Popular” e “Defying Gravity” (“Desafiar a Gravidade”). Em um vídeo sobre os bastidores da produção, elas contam sua relação com a obra antes de serem escolhidas para protagonizar a história.

Ariana assistiu o elenco original de “Wicked” aos 10 anos. “A conexão foi imediata”, recorda. Cynthia envolveu-se mais tarde. “No meu aniversário de 25 anos, eu fui assistir ao musical. Eu nunca tinha ouvido ou visto nada parecido. Parecia que eu estava flutuando”, conta. Assista abaixo:

Versão brasileira

A mais recente montagem de Wicked nos palcos brasileiros contou com Fabi Bang (Glinda), Myra Ruiz (Elphaba) e Marcelo Médici (Mágico de Oz) nos papéis principais e ficou em cartaz de fevereiro a julho do ano passado, no teatro Santander, em São Paulo.

