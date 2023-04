Trailer: Pedro Pascal e Ethan Hawke vivem romance em filme

Nesta quarta-feira (26), foi divulgado o primeiro trailer de Strange Way of Life, curta-metragem de Pedro Almodóvar. A produção é protagonizada por Pedro Pascal e Ethan Hawke, dois cowboys que viveram um romance e se encontraram depois de anos. O filme vai fazer sua estreia internacional no Festival de Cannes, que começa dia 16 e vai até 27 de maio.

Após 25 anos separados, o cowboy Silva (Pascal) cavalga pelo deserto para visitar seu velho amigo Jake (Hawke), o xerife da cidade. Juntos, eles vão ter uma tarde íntima, com reconciliação e lembranças, diz a sinopse do filme.

Confira abaixo o trailer de Strange Way of Life:

Achou a história de Strange Way of Life familiar? De acordo com o diretor, essa é a sua resposta a O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005 – ele foi chamado para dirigir e rejeitou com medo das limitações que Hollywood poderia impor. No entanto, Almodóvar gostou do resultado com o comando do cineasta Ang Lee e se impressionou com liberdade criatividade que deram a ele. Lee levou o Oscar de melhor direção na época.

O título do curta foi inspirado na música da cantora portuguesa Amália Rodrigues, “Estranha Forma de Vida”, que estará na abertura do filme. É uma canção bem triste, que conversa com a história dos protagonistas, segundo Almodóvar. Strange Way of Life chegará ao Brasil pela MUBI, mas ainda não há data de estreia.