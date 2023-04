Ativista e engajado, Pedro Pascal redefine o conceito de “daddy”

Pedro Pascal surgiu no massivo mundo midiático ali em 2014, como o príncipe Oberyn Martell em Game of Thrones. No ano seguinte, ele aparece como o agente Javier Peña em Narcos, série da Netflix sobre um dos maiores cartéis de tráfico na Colômbia. Na época, o Pablo Escobar de Wagner Moura pegou todos os holofotes, mas Pedrito conseguia roubar a cena. O efeito Pedro Pascal estava no começando – e, sim, fica cada dia mais forte.

Esse poder foi potencializado nos seus mais recentes trabalhos, a série The Mandalorian, que está na terceira temporada, e provavelmente a série mais adorada do momento, The Last of Us. Mas nem só de um rosto bonito e voz rouca vive este homem. Pedro Pascal pode ter sido agraciado com um belo sorriso, porém, ele também tem outras qualidades, ok? Aqui, te revelamos os motivos por trás do nosso amor por ele!

Quem é Pedro Pascal?

Pedro é natural de Santiago no Chile, mas se mudou para a Dinamarca assim que nasceu porque seus pais precisaram de asilo político durante a ditadura militar de Augusto Pinochet. Depois, se mudaram para os Estados Unidos, onde o ator cresceu. Ele estudou Artes Cênicas na Orange County School of the Arts e na Tisch School of the Arts da New York University.

Ele apareceu em muitas séries antes de conseguir papéis de destaque: de Buffy, a Caça Vampiros, sua estreia nas telas, The Good Wife, Homeland, até Law & Order: Criminal Intent. O que mudou tudo? Game Of Thrones e Narcos, que aumentaram a sua projeção internacional rapidamente.

Em 2019, se tornou o protagonista de The Mandalorian, produção da Disney sobre o universo expandido de Star Wars, e ganhou seu status de daddy por conta de Grogu, conhecido na internet como Baby Yoda. Em 2020, Pedro interpretou o vilão de Mulher-Maravilha 1984 e, no ano passado, dividiu o protagonismo de O Peso do Talento com Nicolas Cage. Tudo para, em 2023, o ator – literalmente – parar o mundo com o sucesso absurdo de The Last of Us, série baseada em uma franquia de jogos de videogame.

Razões para amar Pedro Pascal

Como citamos acima, os pais de Pedro eram partidários do presidente socialista do Chile no início dos anos 1970, e quando Augusto Pinochet assumiu o país em uma ditadura militar, em 1973, eles se tornaram refugiados – eles receberiam asilo na Dinamarca, antes de se mudarem para a Califórnia. Com esse histórico, o ator é um conhecido um defensor de refugiados. Esse viés político teve um impacto significativo na vida e na carreira de Pedro, algo que ele não deixa de lado.

Ele usa suas redes sociais para mostrar apoio à causas sociais importantíssimas, e já falou ativamente sobre preconceito racial, defesa do direito ao aborto e direitos das mulheres. Aderiu ao movimento Black Lives Matter e se posiciona claramente tanto na internet, quanto em suas entrevistas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Pedro Pascal é também um aliado da comunidade LGBTQIA+, e sua irmã, Lux, se assumiu como uma mulher transgênero publicamente em fevereiro de 2021. Desde então, Pedro veste a camisa e, sempre que pode, posta conteúdos sobre. Lux já citou o quão importante é esse apoio e como seu irmão a ajudou a formar uma identidade. Diferente de muitos famosos, Pedro realmente se posiciona.

Ele é o daddy do momento

Está certo, Pedro é um ótimo ator e usa sua fama para discutir temas importantes, apoiar seus familiares e consegue nos fazer refletir também sobre autoestima. Em uma entrevista, ele respondeu perguntas com um detector de mentiras e contou que vê contas dedicadas a ele quando está se sentindo triste.

Confira abaixo:

Continua após a publicidade

Nessa mesma entrevista, ele explicou seu conceito de daddy. Não basta você ser um homem mais velho como um certo “borogodó”. Ser um daddy é um estado de espírito. Pedro Pascal redefiniu esse status: é preciso ser ligado à causas sociais, se impor e ter um conteúdo – já passamos da fase de que os rostinhos bonitos era o suficiente.

Veja abaixo um vídeo do conceito dele de daddy:

Here we go: im your daddy — pedro pascal 2023 pic.twitter.com/K3joIdAST7 — chie ⭐️ (@ferrarisdriver) February 3, 2023

Quer mais motivos para exemplificar melhor o amor que temos por Pedro Pascal? Vamos à mais imagens

Pedro Pascal adora indicar livros, músicas e filmes aos seus seguidores

O ator consome filmes, como qualquer pessoa, e adora comentar suas descobertas. Na foto acima, ele indica The Story, de A’Ziah King, livro da série de tuítes que deu origem ao filme Zola, produção indie inspirada na história real de uma stripper que embarca em uma viagem surreal pela Flórida.

Pedro Pascal é um homem que apoia sua família

Pedro Pascal sempre demonstra apoio aos seus familiares no Instagram, os enaltece e faz o que pode para mostrar como eles são importantes. Na foto, ele aparece com o pai, Jose Pedro Balmaceda Riera. Pedro fala dos irmãos, Javiera e Lux, com frequência e homenageia a mãe em datas comemorativas – ela morreu em 2000 e o ator segue frisando seu amor. Apesar de não ter filhos, é muito próximo dos sobrinhos, com quem sempre posa no Instagram (foram eles, aliás, que mostraram o quão incrível era conseguir o papel de Joe, em Last of Us)

Pedro Pascal apoia às mulheres de sua vida

Além da mãe e das irmãs, Pedro costuma fazer lindas declarações à amiga de longa data, Sarah Paulson, que também é atriz. Eles tiveram um relacionamento no passado e ele assume que ela é um exemplo em sua vida. Não chama a ex-namorada de louca e ainda elogia? Esse é o mínimo.

Pedro Pascal dança como ninguém

Para fechar, ele dança, mas dança de uma forma feliz, sabe? Pedro Pascal não tem medo da masculinidade frágil.

pedro pascal dancing to despacito by luis fonsi and daddy yankee pic.twitter.com/8n9A3UWVxl — pedro dancing to… (@pedrosdance) April 9, 2023

O então, o efeito Pedro Pascal te convenceu?