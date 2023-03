Selton Mello e Matheus Nachtergaele anunciam ‘O Auto da Compadecida 2’

Enquanto o mundo estava com os olhos voltados ao Oscar, que aconteceu no último domingo (12), aqui no Brasil era confirmada a continuação de uma das histórias mais adoradas pelo público: O Auto da Compadecida, protagonizado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, ganhará uma sequência.

O filme é referência no cinema brasileiro, baseado em histórias de Ariano Suassuna e no clássico escrito pelo italiano Giovanni Boccaccio, Decamerão. Eis que, 25 anos depois do lançamento do original, temos essa notícia.

A história de O Auto da Compadecida segue João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello), dois amigos pobres que fazem de tudo para sobreviver na cidade de Taperoá, na Paraíba. Eles vivem enganando as pessoas do vilarejo onde moram, até que a fé deles é colocada à prova, quando morrem e passam por um julgamento final para o Paraíso ou Inferno.

“Nosso time é de craques, faremos o Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna”, disse Selton Mello ao divulgar a novidade. Já Nachtergaele, comentou sobre sua experiência com o primeiro filme. “Aprendi muito a amar o Brasil e seus palhaços no sertão de Suassuna”.

Os dois atores fizeram o anúncio de O Auto da Compadecida 2 por meio das redes sociais. João Grilo e Chicó estão oficialmente de volta!

Com a direção de Guel Arraes e Flávia Lacerda, O Auto da Compadecida 2 começa a ser filmado em agosto e deve chegar aos cinemas em 2024.