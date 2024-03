SZA: setlist do aguardado show da cantora no Lollapalooza é divulgado

A cantora SZA, dona de hits como “Kill Bill”, “Good Days” e “Drew Barrymore”, fará a sua aguardada apresentação no Lollapalooza 2024 neste domingo (24). Ela é a atração principal do Palco Budweiser, destinado aos headliners do festival. Ansiosos para o show? A seguir, você confere o setlist completo da artista, que está programada para iniciar a sua performance às 21h30:

Seek & Destroy

Love Galore

Broken Clocks

Forgiveless

Ghost in the Machine

Blind

Shirt

All The Stars

Garden (Say It Like Dat)

F2F

Drew Barrymore

Low

Supermodel / Special

Nobody Gets Me

Saturn

Normal Girl

Kiss Me More

Love Language

Snooze

I Hate U

Kill Bill

The Weekend

Rich Baby Daddy

Good Days

Como assistir ao show de SZA na televisão

O show de SZA começará às 21h30 no palco Budweiser, que está sendo transmitido no Multishow. Também é possível conferir o show no aplicativo do Globoplay. Até o momento, não foi confirmado se a performance será transmitida no site oficial do Lollapalooza.

Conheça SZA

SZA ganhou destaque na indústria fonográfica com seu estilo único que mistura R&B, soul e neo-soul. Seu álbum de estreia, “Ctrl” (2017), recebeu aclamação da crítica e foi um enorme sucesso entre o público. Reconhecida por suas letras introspectivas e voz cativante, ela é uma das artistas mais inovadoras e influentes da atualidade. No mês passado, ganhou três grammys, incluindo o de melhor música de R&B por “Snooze”. A seguir, você escuta alguns dos maiores hits da estrela:

