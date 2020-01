Sucesso: Sandy & Junior anunciam dois shows extras em São Paulo

Se você também enfrentou a disputada fila e não conseguiu ingressos para acompanhar os shows de Sandy & Junior no local, dia ou setor desejado, você vai ter mais duas chances para acompanhar o épico reencontro da dupla em São Paulo. Agora, a turnê ‘Nossa História’ terá 14 datas ao todo!

O sucesso de vendas de ingressos da turnê foi espantoso em todo o país. Em São Paulo, as vendas pela internet dos dois shows programados se esgotaram em pouquíssimo tempo, o que levou o anúncio de dois shows extra em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, no Allianz Parque. A pré-venda será nos dias 9 e 10 de abril e continua exclusiva para clientes do cartão Elo. A venda para o público geral começa no dia 11 de abril.

No Instagram, Sandy disse estar muito feliz e que todo o sucesso é difícil de acreditar. “Eu estou aqui para dar uma notícia para vocês que me deixou muito feliz e que ainda está muito surreal, está difícil até de acreditar. Quando a gente desenhou esta turnê com a nossa equipe, a gente desenhou até setembro, e não imaginava a repercussão, a procura por ingressos, não imaginava essa coisa toda. Eu não estou nem acreditando nisso tudo. Eu estou muito feliz, só quero agradecer por esse carinho todo, por vocês quererem tanto estar perto da gente, no Nossa História”, contou a cantora.

Confira todas as datas da turnê “Nossa História”:

12/julho: Recife – Classic Hall

13/julho: Salvador – Arena Fonte Nova

19/julho: Fortaleza – Centro de Convenções

20/julho: Brasília – Nilson Nelson

02/agosto: Rio de Janeiro – Jeunesse Arena

3/agosto: Rio de Janeiro – Jeunesse Arena

17/agosto: Belo Horizonte – Esplanada do Mineirão

24/agosto: São Paulo – Allianz Parque

25/agosto: São Paulo – Allianz Parque

31/agosto: Curitiba – Pedreira Paulo Leminski

13/setembro: Manaus – Estúdio 5

14/setembro: Belém – Hangar

12/outubro: São Paulo – Allianz Parque

13/outubro: São Paulo – Allianz Parque