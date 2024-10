Christina Aguilera fará show no Brasil em 2025 pela 1ª vez

Os fãs de Christina Aguilera já podem comemorar! A cantora estadunidense fará seu primeiro show no Brasil em 8 de fevereiro de 2025, no CarnaUOL, em São Paulo. É a 10ª edição do festival, que acontecerá no Allianz Parque, estádio na capital paulista.

Depois de gravar o álbum Aguilera, com músicas apenas em espanhol, Christina fez uma série de shows pela América Latina, mas não passou pelo Brasil. Os brasileiros sentiram a falta da apresentação no país e cobraram um show por aqui. Agora, o pedido foi atendido.

Outras personalidades confirmadas no evento são Sean Paul e Steve Aoki, segundo a 30e, empresa que produz o evento. Belo, Ana Castela, Tony Salles e Matuê estão entre as atrações nacionais de destaque. Outros confirmados são DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz.

Onde comprar o ingresso para assistir Christina Aguilera?

A pré-venda dos ingressos acontece até quinta-feira (31), mas está disponível apenas para clientes PagBank. Ainda no dia 31 de outubro, começa a venda geral. A compra pode ser feita no site oficial da Eventim e nas bilheterias físicas do Allianz Parque. O preço varia de R$ 195 (meia-entrada da cadeira superior) a R$ 1.290 (inteira do front stage).

