Criador de The Crown muda de ideia e a série vai acabar só na 6ª temporada

Peter Morgan mudou de ideia sobre a continuidade de série The Crown. A Netflix anunciou nesta quinta-feira (9), através do Twitter, que a série terá uma sexta e última temporada. The Crown é uma das produções mais aclamadas do serviço de streaming, e conta a trajetória do reinando da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido.

A notícia surpreendeu a todos, já que, em janeiro, a Netflix anunciou que a série terminaria na 5ª temporad. “Quando começamos a discutir as histórias da quinta temporada, logo ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da trama, deveríamos voltar ao plano original e fazer uma sexta temporada”, disse Morgan, que é o criador da série.

News from the palace: we can confirm there will be a sixth (and final) season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously announced five!

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 9, 2020