The Crown anuncia a última temporada

Novidades para os fãs da séria Netflix, The Crown. O autor e produtor Peter Morgan oficializou hoje (31) que a série terá apenas mais duas temporadas. Atualmente estão gravando a 4ª temporada, que já vai contar com a entrada da princesa Diana na história. A 5ª e última temporada não deve ir ao ar antes da metade final de 2021.

“Estou encantado de confirmar que Imelda Staunton será a Rainha na quinta e última temporada, levando The Crown até o século 21. Imelda tem um talento assustador e será uma fantástica sucessora para Claire Foy e Olivia Colman“, disse o autor em uma nota.



Especulações sobre Staunton entrando para o elenco começaram ainda em 2019, mas apenas agora foi oficializada sua participação. Atualmente, Olivia Colman segue gravando a fase que cobrirá o final dos anos 70 até o fim dos anos 80 na Família Real.

Para quem contava que The Crown cobriria o drama atual do Meghxit, ainda há uma (remota) possibilidade. Depende do salto que o autor decidir dar para entrar no século 21. Se ele for até próximo aos 95 anos da Rainha, que serão completados ano que vem, há fortes chances de incluir os casamentos de Charles e Camilla, assim como os de Kate Middleton e William e de Meghan Markle e Harry. Porém, a possibilidade maior é de que ele pare a história no Jubileu de Ouro de Elizabeth como rainha, celebrado em 2002, quando ela completou 50 anos de reinado.

“Inicialmente eu imaginei seis temporadas para The Crown, mas agora que comecei a trabalhar nas histórias da 5ª temporada ficou claro para mim que será o melhor momento e tempo para parar”, ele explicou. “Agradeço à Netflix e Sony por me apoiar nessa decisão”, encerra.

“Eu amei assistir The Crown desde o início. Como atriz foi um prazer ver como ambas Claire Foy e Olivia Colman trouxeram algo especial e único para os roteiros de Peter Morgan. Estou genuinamente honrada de estar entrando para um time de criatividade excepcional e levar The Crown para sua conclusão”, postou Staunton no Instagram oficial da série.