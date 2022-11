“Sex By Madonna”: exposição da Saint Laurent na Art Basel Miami

Durante a Art Basel Miami Beach 2022, uma das mais tradicionais feiras de arte internacional, a Saint Laurent irá apresentar a exposição Sex by Madonna, com planejamento e curadoria de ninguém menos que Anthony Vaccarello. As 25 imagens selecionadas pelo diretor criativo da marca, dispostas em formato grande e exibidas em uma caixa à beira-mar, são inspiradas na famosa e polêmica publicação Sex, livro de 1992 lançado por Madonna junto com o disco Erótica. Para celebrar a exposição, 800 cópias exclusivas foram criadas pela a marca e estarão à venda.

Espantada pelo conteúdo erótico e ousado, que contava com auto-expressão sexual, a sociedade criou um grande debate sobre o material, na época de seu lançamento. A obra não só apresentava fantasias sexuais de Madonna, como também as de seu alter-ego Dita Parlo. Depois de 30 anos, o livro ainda é impactante e representa um marco da cultura pop, sendo responsável por abrir espaço para diversos artistas, que agora conseguem com mais facilidade se manifestar.

Sex by Madonna acontece entre os dias 29 de novembro e 4 de dezembro, das 10h às 19h, com entrada gratuita para maiores de 18 anos. O lucro dos leilões e dos livros assinados pela cantora serão destinados a instituição de caridade Raising Malawi.