Sesc SP oferece atividades gratuitas sobre sustentabilidade

O Sesc São Paulo dá continuidade à segunda edição do projeto Territórios do Comum, que aconteceu nos dias 25 e 26 de março e finaliza no próximo final de semana, com programação para o dia 1 e 2 de abril. No total, são mais de 70 atividades sobre formas de viver mais sustentáveis, economicamente justas e acessíveis para todos os públicos, com objetivo de promover a cidadania.

No Sesc Consolação, a Feira Territórios da Moda e Costura será realizada das 11 às 17 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Nela, há trabalhos autorais de ateliês independentes, inclusive alguns acessórios corporais e joias feitos com objetos que antes eram considerados obsoletos.

Outras atividades são o bate-papo sobre moda e ativismo “Acredite no seu Axé”, com a estilista Isa Isaac Silva, e a oficina de decolonização têxtil, com a multiartista Lu Big Queen, onde técnicas de estilismo sustentável, baseadas em expressões culturais africanas e afrodiaspóricas, em prol da diversidade de corpos e decolonização, serão apresentadas.

A Feira ainda conta com a Praça de Ideias, onde o público pode trocar experiências com os representantes dos ateliês. E, no domingo, a Caminhada do Ballroom conclui o evento, para celebrar a moda como uma forma de expressão artística e política. Nesta atividade, elementos da categoria “Runway” serão usados para apresentar corpos plurais e não normativos, combinando as identidades da moda e dos corpos em movimento.

Programação completa – Sesc Consolação

“Acredite no seu Axé”: sobre moda e ativismo

Bate-papo sobre processos de criação e produção de sua moda ativista que exalta as forças femininas da cultura brasileira

Com a estilista Isa Isaac Silva; das 11h30 às 12h30, em 01/04

Decolonização Têxtil

Oficina de linguagem prática e dinâmica para quem quer aprender ou aperfeiçoar técnicas de estilismo sustentável

Com Lu Big Queen, multiartista e coordenadora do África Plus Size Brasil, das 14h às 15h30, em 01/04

Necessário retirar a senha no local com 30 minutos de antecedência na Central de Atendimento

Praça de Ideias

Troca de experiências com representantes dos ateliês

Das 16h às 17h, em 01/04; das 12h30 às 13h30, em 02/04

Caminhada Ballroom

Intervenção artística da comunidade Ballroom, caminhando na passarela da Feira Territórios do Comum

Das 15h30 às 16h30, em 02/04